Los cortes de energía eléctrica ocurridos en agosto de 2024 en Chile, específicamente en la Región Metropolitana, dejaron a cientos de miles de hogares y empresas sin suministro. Ante esta situación, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la compañía Enel alcanzaron un acuerdo para reparar, de manera proporcional, a quienes se vieron afectados por las interrupciones del servicio.

Este convenio contempla un mecanismo de compensación automática que se aplicará en las boletas de electricidad y que variará según el tiempo sin luz y el consumo mensual de cada usuario. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE LA COMPENSACIÓN?

La compensación llegará de forma automática a todos los hogares y empresas que sufrieron interrupciones, incluso a aquellos que nunca realizaron un reclamo formal. No es necesario hacer trámites adicionales, ya que los montos se reflejarán directamente como descuentos en las próximas boletas de electricidad.

Además, Sernac y Enel pusieron a disposición una calculadora en línea donde cada persona puede ingresar sus datos de cliente y estimar el beneficio que le corresponde. En los casos en que el corte haya sido menor a 24 horas, se debe ingresar “0” en la herramienta para que el cálculo sea correcto.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ LA COMPENSACIÓN?

El calendario de pagos ya está definido. Según lo informado, los abonos comenzarán a reflejarse desde septiembre de 2025, y se aplicarán directamente en las cuentas de los clientes residenciales. De esta manera, los hogares recibirán el descuento correspondiente sin necesidad de hacer solicitudes adicionales ni acudir a oficinas de atención.

¿CUÁNTAS PERSONAS SERÁN BENEFICIADAS CON ESTE ACUERDO?

El convenio alcanzado contempla a más de 800 mil hogares, lo que equivale a alrededor de 2,5 millones de personas de la Región Metropolitana. Esto significa que tanto quienes sufrieron largos días sin electricidad como aquellos que solo experimentaron cortes más breves recibirán una compensación proporcional.

En total, la cifra comprometida por Enel asciende a $17.059 millones de pesos chilenos, monto que será distribuido bajo los parámetros fijados por el Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), según informa la plataforma web del Sernac.

¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA LA COMPENSACIÓN?

El objetivo de este pago es resarcir parcialmente las dificultades generadas por la falta de energía, como la pérdida de alimentos, medicamentos o la afectación de actividades cotidianas. Sin embargo, no se trata de un pago individual por cada caso, sino de una fórmula que establece tramos de compensación.

Los factores que se toman en cuenta son:

Promedio de consumo eléctrico mensual del cliente.

Número de horas o días sin suministro.

Mientras más prolongado haya sido el corte, mayor será el monto asignado, especialmente en casos que superaron las 36 horas, donde se reconoce un impacto más severo en la vida de los usuarios.

¿QUÉ GASTOS NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL ACUERDO?

El convenio no cubre la reparación o reposición de electrodomésticos dañados ni otros bienes materiales que pudieron verse afectados por las fallas eléctricas. Para esas situaciones, existe otro proceso independiente en el cual los usuarios deberán presentar reclamos individuales ante Enel. Esto significa que el acuerdo actual se limita a compensar colectivamente a las familias y negocios por los inconvenientes generales de los cortes, pero no resuelve las pérdidas puntuales de aparatos u objetos en el hogar.