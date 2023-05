En Chile hay mucha expectativa en relación a las Elecciones Constitucionales que tendrán lugar este 07 de mayo, en una jornada en la que se espera elegir a 50 consejeros cuya tarea será llevar adelante el proceso de cambio de constitución, una demanda social que ha provocado movilizaciones en el país. Es por ello que en esta nota te contaremos cómo es que lucen las papeletas que se usarán en estos comicios en las diferentes regiones del territorio del sur de América.

ASÍ LUCEN LAS PAPELETAS DE LAS ELECCIONES CONSTITUCIONALES DE CHILE

Primero que nada, es importante saber que en estas elecciones que se van a celebrar en Chile el domingo 07 de mayo, tan solo se puede elegir a un candidato.

Ahora, también se debe tener en cuenta que en estos comicios tan solo participan cinco listas diferentes: Partido de la Gente, Todo Por Chile (PPD, PR y DC), Partido Republicano, Unidad Para Chile (PS, Frente Amplio, PC, FRVS, AH y PL), Chile Seguro (UDI, RN y Evópoli).

Teniendo toda esta información, te presentamos cómo lucen las papeletas que serán usadas en las Elecciones de Consejeros Constitucionales de Chile, según la región en la que te encuentres:

Papeleta Región de Arica y Parinacota: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región de Tarapacá: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región de Antofagasta: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región de Atacama: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región de Coquimbo: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región de Valparaíso: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región Metropolitana: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región del Libertador Bernardo O’Higgins: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región del Maule: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región Ñuble: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región del Biobío: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región de La Araucanía: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región de Los Ríos: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región de Los Lagos: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Región de Magallanes y la Antártica Chilena: Revísala AQUÍ.

Revísala AQUÍ. Papeleta Pueblos Indígenas: Revísala AQUÍ.

POR QUÉ HAY MUCHA POLÉMICA EN RELACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DE CHILE

La Constitución de Chile es uno de los temas más polémicos en el país y ha sido objeto de debate y controversia durante muchos años. Hay varias razones por las que la constitución chilena es tan polémica.

En primer lugar, la Constitución de Chile fue redactada y promulgada en 1980, durante la dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet. Muchos consideran que esta constitución no es legítima, ya que fue creada bajo un régimen de gobierno autoritario que no contaba con el respaldo de la ciudadanía. La Constitución fue aprobada en un proceso de votación en el que solo un grupo selecto de personas designadas por el régimen militar participaron. Por lo tanto, existe una percepción de que la Constitución de Chile no refleja adecuadamente la voluntad ciudadana.

En segundo lugar, la Constitución de Chile ha sido criticada por perpetuar un modelo económico basado en el neoliberalismo. Este modelo se caracteriza por una baja intervención del Estado en la economía y una gran apertura al mercado global. En Chile, este modelo económico ha estado vigente desde la década de 1980 y ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores sociales que consideran que ha generado desigualdades y exclusión en la sociedad chilena. En particular, muchos chilenos se han visto afectados por el alto costo de la educación, la salud y la vivienda, lo que ha provocado una creciente desigualdad social.

En tercer lugar, la Constitución de Chile ha sido criticada por restringir el acceso a derechos y garantías sociales a la ciudadanía. Por ejemplo, la Constitución consagra el derecho a la educación, pero este derecho no está garantizado en la práctica para toda la población. La educación superior es principalmente privada y tiene un alto costo, lo que limita el acceso a la educación para las personas de bajos ingresos. Lo mismo ocurre con el derecho a la salud y la previsión social.

Por último, la Constitución de Chile ha sido criticada por limitar la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. El mecanismo de plebiscito que se utiliza para cambiar la constitución es considerado por muchos como limitado y poco efectivo para expresar la voluntad ciudadana. Además, muchos ciudadanos chilenos no se sienten representados por los partidos políticos tradicionales y no tienen un canal efectivo para expresar su descontento.

QUÉ DEBES SABER SOBRE LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS CONSTITUCIONALES EN CHILE

Chile celebra este domingo sus segundas elecciones constituyentes en dos años, pero el contexto actual dista mucho de la efervescencia de 2021, cuando aún estaba presente el estallido de 2019, y la hoja de ruta acordada ahora para escribir la nueva Constitución es muy diferente.

La intervención de un grupo de expertos designados por el Parlamento, la falta de interés ciudadano, el voto obligatorio y el ascenso de la ultraderecha son las principales claves de este nuevo intento, puesto en marcha después de que el 62 % de los chilenos rechazara en septiembre de 2022 la primera propuesta de Ley Fundamental.

“Hay elecciones el domingo y mucha gente no sabe ni siquiera qué es lo que se vota”, comenta Estefanía Andahur, de la Red de Politólogas.

“La convención anterior era prácticamente un ‘reality’. Tuvimos trasmisión en vivo 24 horas al día. Fue (un proceso) muy largo y desgastante”, coincide en señalar Federica Sánchez Staniak, de la Universidad Alberto Hurtado.

Según la encuesta Criteria, publicada a de comienzos de abril, tan solo el 31 % de los chilenos está interesado en la redacción de una Constitución que sustituya a la actual, heredada de la dictadura (1973-1990) y reformada varias veces durante la etapa democrática.

El proceso anterior fue alabado internacionalmente porque fue la salida que encontró el país a las masivas protestas de 2019 y 2020, las más graves desde el retorno a la democracia, y porque el órgano constituyente fue el primero plenamente democrático en Chile y el primero en contar con una composición paritaria de género en todo el mundo.

Esta vez, la gran novedad es la participación de un grupo de 24 expertos designados por el Parlamento que tienen como misión elaborar un borrador que sirva de base a los 50 consejeros que este domingo elegirá la ciudadanía.

“Muchos de los que estuvieron a favor de la propuesta anterior se sienten desencantados y piensan que el proceso está controlado desde arriba”, explica Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.

Los nuevos consejeros tendrán cinco meses a partir del próximo mes de junio para hacer modificaciones al borrador, en comparación con el año de que dispusieron los miembros de la Convención Constituyente para redactar la propuesta anterior. El texto final será sometido a referéndum en diciembre.

“El control del proceso anterior estuvo en manos de la ciudadanía y ahora estará en los partidos. Antes había una hoja en blanco y ahora no, porque la clase política definió unos márgenes para acotar la discusión”, describe Sánchez Staniak.

La politóloga se refiere a los doce principios básicos acordados a priori por los partidos para evitar una propuesta refundacional como la anterior. Estos principios incluyen la declaración de Chile como un “Estado social y democrático de derecho”, la indivisibilidad de la “nación chilena” y la pervivencia del sistema bicameral.

Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Utrecht, también cree que esta vez “hay menos margen de maniobra”, pero considera que “las bases son muy razonables y no serán un impedimento para la legitimidad del proceso”.