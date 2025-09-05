Tras la llegada de septiembre, miles de estudiantes aguardan el Bono Logro Escolar 2025, uno de los beneficios que otorga el Gobierno de Chile. A pesar de que no es necesario postular o realizar algún trámite, el estipendio está dirigido exclusivamente para una parte de la población más vulnerable y con mejor rendimiento académico, lo cual ayuda a afrontar su complicada situación económica en medio del alza de precios de los productos y servicios básicos. De esta manera, con la próxima entrega del subsidio, muchos beneficiarios se preguntan cuál será la fecha exacta de pago y el monto que les corresponderá. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO PAGAN EL BONO LOGRO ESCOLAR 2025 EN CHILE?

A fin de reconocer el esfuerzo de los estudiantes que cursan entre 5º básico y 4º medio, y que se encuentren dentro del 30 % con mejor rendimiento académico de su promoción, según el Registro Social de Hogares (RSH), el Estado de Chile implementó la entrega del Bono Logro Escolar 2025, perteneciente al Ingreso Ético Familiar (IEF). Este subsidio se deposita automáticamente en la CuentaRUT del beneficiario asignado de la familia, a través del BancoEstado. Es decir, no es necesario que el estudiante o familiar realicen algún trámite, ya que solo basta que se cumpla con los requisitos constatados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Asimismo, en cuanto al deposito del Bono Logro Escolar, las autoridades locales informaron que a partir del viernes 12 de septiembre se podrá saber si forman parte del beneficio. Por ello, el gobierno chileno dispuso de una plataforma web para que las personas ingresen desde esa fecha a consultar con el RUT del alumno o ClaveÚnica si fueron seleccionados como beneficiarios (ENLACE). Con respecto a los montos, el estipendio se divide en dos tramos: $ 82 181 para estudiantes que estén en el primer 15 % de mejor rendimiento académico y $ 49 310 para los que se encuentren en el segundo 15 % de mejor rendimiento dentro de su promoción.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL BONO LOGRO ESCOLAR 2025?

A continuación, te presentamos las condiciones que estableció el Gobierno de Chile para aquellos estudiantes que deseen formar parte del Bono Logro Escolar: