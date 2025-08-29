No cabe duda de que el alza de precios de los bienes y servicios en Chile ha perjudicado los bolsillos de la población. Esto se debe, según el Banco Central de Chile, a los retiros de fondos previsionales y a los distintos paquetes de ayuda fiscal implementados por el Gobierno, así como a factores internacionales. Por ello, a poco de finalizar agosto 2025, el Gobierno chileno anunció que se están activando una serie de bonos dirigidos a la población vulnerable y de pobreza extrema del país. De esta manera, miles de familias se preguntan qué beneficios estatales estarán disponibles. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ BONOS SE PAGAN ANTES DE FINALIZAR AGOSTO 2025?

Ante el aumento de precios de ciertos productos debido a la inflación en Chile, esto ha ocasionado que el dinero rinda menos en el hogar, lo que significa que el presupuesto familiar alcance para menos cosas indispensables. Esto afecta principalmente a la población más vulnerable del país. De esta manera, junto a medidas de política monetaria para controlar esta inflación, el Gobierno de Chile anunció que antes de finalizar agosto, los jóvenes, adultos mayores y trabajadores se verán beneficiadas con la activación de cinco bonos, siempre que cumplan los requisitos. A continuación, te presentamos la lista de estipendios que cobrarán:

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio al Empleo Joven (SEJ) : Estos beneficios, destinados a trabajadoras de entre 25 y 59 años, así como a jóvenes de 18 a 24 años que formen parte del 40 % más vulnerable de la población, se pagarán a partir del viernes 29 de agosto. El monto puede alcanzar hasta los $ 44 157, según el nivel de ingresos.

: Estos beneficios, destinados a trabajadoras de entre 25 y 59 años, así como a jóvenes de 18 a 24 años que formen parte del 40 % más vulnerable de la población, se pagarán a partir del viernes 29 de agosto. El monto puede alcanzar hasta los $ 44 157, según el nivel de ingresos. Pensión Garantizada Universal (PGU) : Los adultos mayores de 65 años que cumplan con los requisitos de edad, residencia y no pertenezcan al 10 % más rico reciben un pago mensual de hasta $ 224 004. Las fechas de cobro varían según si el beneficiario está afiliado al IPS o a una AFP.

: Los adultos mayores de 65 años que cumplan con los requisitos de edad, residencia y no pertenezcan al 10 % más rico reciben un pago mensual de hasta $ 224 004. Las fechas de cobro varían según si el beneficiario está afiliado al IPS o a una AFP. Bono de Protección : Las familias que forman parte de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades reciben un apoyo económico mensual de hasta $ 23 694, el cual se entrega de manera automática durante un periodo de 24 meses.

: Las familias que forman parte de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades reciben un apoyo económico mensual de hasta $ 23 694, el cual se entrega de manera automática durante un periodo de 24 meses. Subsidio Familiar Automático y Tradicional : Estos bonos, dirigidos a niños, niñas y adolescentes, entregan un monto de $ 22 007 por carga familiar, el cual se duplica en caso de discapacidad. En su modalidad automática no requiere postulación, mientras que la versión tradicional debe gestionarse en la municipalidad.

: Estos bonos, dirigidos a niños, niñas y adolescentes, entregan un monto de $ 22 007 por carga familiar, el cual se duplica en caso de discapacidad. En su modalidad automática no requiere postulación, mientras que la versión tradicional debe gestionarse en la municipalidad. Subsidio Único Familiar (SUF): El subsidio está dirigido a quienes pertenecen al 60 % más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH). El monto se calcula según el número de cargas familiares: cada una recibe $ 21 243 al mes, cifra que se duplica a $ 42 486 en el caso de personas con discapacidad.

El Gobierno de Chile empezó con la distribución de diversos bonos a fin de ayudar a la población más vulnerable.

¿CÓMO FORMAR PARTE DEL SUBSIDIO FAMILIAR AUTOMÁTICO?

Para acceder al Subsidio Familiar Automático, el niño, niña o adolescente (causante del beneficio) tendrá que cumplir con una serie de requisitos, como: