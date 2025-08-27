Hoy Chile es junto a Perú, otro de los países sudamericanos cuyo gobierno aplica el depósito de monto extra al sueldo básico mensual válido por Fiestas Patrias. Al respecto, el pago de aguinaldo aparece como aliciente económico al cual pueden acceder ciudadanos que cumplen con ciertos requisitos, y hacia el noveno mes del año, es otorgado considerando la intervención del Instituto de Previsión Social (IPS), entre otras entidades de Gobierno, según lo precisan normativas vigentes.

¿CUÁNDO SE PAGA EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS EN CHILE Y A CUÁNTO ASCIENDE?

Tradicional y legalmente, los trabajadores del sector público y también adultos mayores jubilados, perciben esta gratificación puntual de manera extraordinaria, y desde hace más de 30 años conmemorando el aniversario patrio conocido de manera coloquial como el Dieciocho.

Hoy la Ley 21724 promulgada el 30 de diciembre de 2024, determina el otorgamiento de aguinaldo de Fiestas Patrias en Chile, y dirigido a empleados del Estado que laboran para diversas entidades, mientras el IPS es quien se encarga de proceder con lo propio beneficiando a los pensionados.

En el primer caso, y según lo precisa el artículo 8 de dicha normativa, figura detallado que los trabajadores del sector público podrán acceder al cobro de gratificación ascendente a los 88.667 pesos si al 31 de agosto su salario es igual o inferior al $1.025.622, y de “$61.552 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad”.

De acuerdo a lo referido mediante información compartida por el IPS, el monto base del aguinaldo de Fiestas Patrias dirigido a pensionados, asciende hoy a los $25.280 que se pagarán junto al subsidio correspondiente a setiembre 2025, pero haciendo hincapié en el cumplimiento de ciertas condiciones para lograr hacerse efectivo.

Al respecto, también te contamos que dicha cantidad de dinero pagada por el gobierno de Chile solo una vez por año, y desde 1992 según la Ley 19163, pasaría a incrementarse en $12.969 por “cada persona que, al 31 de agosto de 2025, tengas acreditada como carga familiar, aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450“.

SI PERTENECES A ALGUNO DE ESTOS PROGRAMAS, ENTONCES PUEDES ACCEDER COMO PENSIONADO AL COBRO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025

Pensionados que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), cobran aguinaldo 2025 .

. Pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS), cobran aguinaldo 2025 .

. Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), cobran aguinaldo 2025 .

. Pensionados de las leyes de Exonerados Políticos (Ley 19.234), cobran aguinaldo 2025 .

. Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley 16.744, cobran aguinaldo 2025 .

. Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), también cobran aguinaldo 2025.

Tanto pensionados como trabajadores del sector público chileno, cobran cada mes de setiembre el aguinaldo correspondiente a las Fiestas Patrias celebradas anualmente. (Fuente: iStock) / Rmcarvalho

Pensionados de reparación, cobran aguinaldo 2025 .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con Garantía Estatal, cobran aguinaldo 2025 .

. Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad, también cobran aguinaldo 2025.

Con motivo de las Fiestas Patrias celebradas históricamente en Chile a mediados del mes de setiembre, resulta asimismo importante destacar que los pensionados del IPS acceden a cobro de aguinaldo tomando en consideración lo detallado, y sin aplicársele algún descuento ni considerársele para efectivizarse el pago de impuestos ni tampoco las cotizaciones previsionales y/o de salud.