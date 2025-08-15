Durante los primeros 15 días de setiembre anualmente, varios son los países latinoamericanos que festejan sus respectivas Fiestas Patrias mediante la celebración de consecutivos asuetos. Hoy Chile como gobierno es la república que con la finalidad de conmemorar un aniversario más de la Primera Junta Nacional de Gobierno llevada a cabo hace 215 años, le otorga a los trabajadores del país la oportunidad de gozar de varios feriados irrenunciables, y hacia fines de 2025 disfrutar de otras jornadas propicias para el descanso incluso familiar.

La nación que lidera Gabriel Boric, forma parte de los territorios sudamericanos donde la población puede acceder a diversos beneficios, y entre los cuales por temporada cívica, figuran dos fechas libres durante el mes de setiembre.

Es así como los feriados chilenos por Fiestas Patrias 2025, se presentan anualmente como la gran chance que tienen los trabajadores públicos y privados, de descansar y aprovechar esas jornadas realizando actividades fuera del ámbito laboral.

A continuación, y con respecto a los venideros asuetos que en este año generan un fin de semana largo, te compartimos el detalle acerca de cada uno hoy calendarizado por parte del gobierno de Gabriel Boric:

Jueves 18 de setiembre

- Independencia Nacional (irrenunciable)

Viernes 19 de setiembre

- Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)

Tal y como lo resaltamos líneas arriba, en esta ocasión ambos feriados decretados por las Fiestas Patrias de Chile, terminarán generando que junto al sábado 20 y domingo 21 del octavo mes del año, la población beneficiaria pueda gozar de hasta 4 jornadas libres legalmente institucionalizadas.

ESTOS SON LOS FERIADOS CALENDARIZADOS QUE RESTAN POR CELEBRARSE EN CHILE DURANTE EL 2025

Domingo 12 de octubre

- Encuentro de Dos Mundos

Viernes 31 de octubre

- Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Sábado 1 de noviembre

- Día de Todos los Santos

Domingo 16 de noviembre

- Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal obligatorio)

Lunes 8 de diciembre

- Inmaculada Concepción

Domingo 14 de diciembre

- Elecciones Presidenciales (Segunda vuelta, feriado legal obligatorio)

Jueves 25 de diciembre

- Navidad (irrenunciable)