En los últimos meses, el autopréstamo AFP ha ganado protagonismo en la discusión sobre la reforma del sistema previsional en Chile. Y es que, es un proyecto legislativo que permite a los afiliados a retirar cierta parte de sus fondos provisionales bajo ciertas condiciones. De hecho, el objetivo central es ofrecer una alternativa financiera para enfrentar situaciones de emergencia económica, evitando afectar de manera considerable la pensión futura del cotizante. Sin embargo, diversos especialistas han mostrado su disconformidad de esta propuesta, asegurando que habrá una alza en la inflación del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO DEL AUTOPRÉSTAMO AFP?

A pesar de las críticas y cuestionamientos por reconocidos expertos, los diputados independientes Rubén Oyarzo y Camila Musante indicaron que pedirán a la Comisión de Constitución retomar la iniciativa del autopréstamo AFP, que permitiría retirar hasta $ 5 millones de pesos de sus fondos de ahorros previsionales como solución al elevado costo de vida en Chile. Se busca, a través del proyecto, que este préstamo no genere intereses y que el plazo de devolución esté sujeto a la sobrecotización, a la cual se añadiría un monto extra de entre el 1 % y el 2 %.

#SolucionesReales #CongresoNacional #CrisisEconómica #FamiliasChilenas ♬ Soldier of Justice - SolaMusic @diputadorubenoyarzo Reafirmamos e insistimos que el proyecto de AUTOPRÉSTAMO es una medida urgente y necesaria para miles de familias chilenas. 💪🇨🇱 Hoy, el alto costo de la vida hace que cada vez sea más difícil llegar a fin de mes. Este proyecto permitirá a los afiliados retirar una parte de sus fondos previsionales como un préstamo, que se devolvería en cuotas a través de sus futuras cotizaciones, con un plazo máximo de devolución de 7 años, sin afectar de manera permanente su pensión. Porque escuchar a la gente y dar soluciones concretas no es populismo, es nuestro deber. #AutopréstamoAhora

Eso no es todo, pues, según los diputados, esta proyecto de ley permitiría que muchas familias solventen gastos y deudas necesarias, como los créditos hipotecarios, deudas hospitalarias, estudiantiles o servicios básicos, entre otras. De esta manera, aseguran que esta medida es la mejor para aliviar el bolsillo de los chilenos. “Esta es una medida que ya se había planteado cuando se tramitó la reforma previsional y el monto es de 5 millones de pesos. El objetivo es que las familias chilenas puedan pagar sus deudas”, explicó Musante.

Por otro lado, varios expertos se mostraron en contra de esta propuesta, asegurando que traería perjudiciales efectos como el alza del IPC. Por su parte, Pablo Barberis, académico de Unegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, alertó que esta iniciativa podría tener un carácter populista, pues detrás de ella existiría el riesgo de un aumento en la inflación, lo que terminaría afectando a las familias chilenas. Mientras que, el economista Carlos Smith indicó que el proyecto provocará un alza inflacionaria que repercutiría con los años.