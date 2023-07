Miles de afiliados a Fonasa se encuentran a la expectativa del pago de la devolución de este bono que otorga el Gobierno de Chile. Es por ello que en esta nota te contaremos cuándo es que se realizará este aporte y quiénes serán sus beneficiarios; entre otros datos que debes conocer en relación a este tema de interés para más de una persona en el país.

CUÁNDO SE PAGAN LOS EXCESOS A LOS AFILIADOS A FONASA

La fecha de devolución de los excesos de Fonasa depende del momento en que se haya realizado la solicitud. Sin embargo, el último pago programado para este año 2023 será el viernes 7 de julio, destinado a aquellos que solicitaron el dinero entre el 26 de junio y el 2 de julio.

En cuanto a las personas que solicitaron la devolución entre el 31 de marzo y el 25 de junio de 2023, se espera que ya hayan recibido el reembolso en un plazo de 5 a 10 días hábiles desde la solicitud.

Además, los cotizantes tienen la opción de solicitar la devolución individual en las sucursales de Fonasa en cualquier momento del año en determinadas situaciones, como cuando se generan excesos debido a errores en la renta imponible, término de la relación laboral, licencia médica, fallecimiento del cotizante, relación laboral inexistente y permiso sin goce de remuneraciones, entre otras causas.

A QUIÉNES SE LES PAGA LA DEVOLUCIÓN PARA AFILIADOS A FONASA

Para solicitar la devolución de excesos de Fonasa a través de Internet, es necesario cumplir con uno de los siguientes dos casos:

Los trabajadores y trabajadoras que realizaron cotizaciones por encima del límite imponible mensual legal, es decir, más de 81,6 Unidades de Fomento (UF) durante el año 2022.

Los empleadores que, por error, realizaron un pago duplicado idéntico en términos de período, trabajador o trabajadora, empleador o empleadora, renta y monto de cotización.

Es importante recordar que Fonasa realiza devoluciones de excesos, es decir, entrega dinero en efectivo. En el caso de los afiliados a Isapres, pueden recibir tanto excesos como excedentes.

Los excedentes no corresponden a una devolución de dinero propiamente dicha, sino que pueden ser utilizados, por ejemplo, para la compra de bonos y medicamentos, financiar prestaciones de salud que no están cubiertas por el plan contratado, cubrir cotizaciones adicionales de salud, entre otros usos.

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DEL EXCEDENTE DE ‘FONASA’?

El excedente de este año es de $1.521.618.545, puedes consultar si tienes derecho a devolución, pero previamente debes realizar lo siguiente:

Visitar el siguiente LINK

Colocar tu Rut

Completar el captcha

Y por último hacer clic en ‘consultar’

Si te coincide, recibirás una propuesta de pago y si aceptas, podrás recibir pagos por transferencia electrónica a cuentas corrientes, cuentas Vista, cuentas RUT y Vale Vista.

Si no eres beneficiario de este pago, recibirás el siguiente mensaje en la página web del Fondo Nacional de Salud: “Estimado(a), Usted no cuenta con una propuesta de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso. No obstante a lo anterior, usted puede realizar una solicitud de devolución individual en los distintos canales que posee Fonasa”.

¿CÓMO SABER SI ESTOY AFILIADO A ‘FONASA’

Para comprobarlo: INGRESA AQUÍ con tu Clave Única y descargar el Certificado de Afiliación a Fonasa.

De esta forma podrás saber si estás afiliado y en qué tramo estás catalogado (A,B,C,D).

Si no estás afiliado debes INGRESAR AQUÍ, ya que el trámite se puede realizar de forma online o de manera presencial.

También puedes comunicarte al Call Center de Fonasa: 600 360 3000, debes explicar el motivo de su llamada: solicitar un certificado de afiliación. Como resultado del trámite, te enviarán el certificado a su correo electrónico.