Como es bien sabido, miles de personas esperan con ansias la llegada de un feriado, ya que representa una oportunidad para descansar y romper con la exigente rutina laboral o académica. De hecho, estas personas aprovechan el día de descanso para realizar un viaje a algún destino turístico o simplemente optan por quedarse en casa junto a sus seres queridos. En ese sentido, la población de un país en Sudamérica se verán beneficiada con un feriado este 15 de agosto debido a la celebración por el Día de la Asunción de la Virgen, en la que enseña que el cuerpo y alma de la madre de Jesucristo fueron llevados al cielo tras su muerte terrenal, según la tradición y teología de la Iglesia Católica. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PAÍS DE SUDAMÉRICA SERÁ FERIADO ESTE 15 DE AGOSTO POR EL DÍA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN?

Agosto de 2025 trae una de las celebraciones religiosas más esperadas por muchos católicos en el mundo. En esta oportunidad, los ciudadanos de Chile se verán beneficiados con un feriado este viernes 15 de agosto por el Día de la Asunción de la Virgen, en la que muchos de los devotos honran la creencia de que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo cuando terminó sus días en la Tierra. Durante esta jornada, se llevan a cabo procesiones, misas y eventos culturales, así como brindar un claro mensaje en la que simboliza la esperanza de la resurrección y la vida eterna para los fieles cristianos.

A pesar de que será un día de descanso nacional que abarcará todo el fin de semana, este es irrenunciable. Es decir, el comercio no está obligado a cerrar sus puertas y podrá operar con normalidad si así lo decide, por lo que los supermercados, centros comerciales, cines, restaurantes y otros establecimientos no descansarán ese día. Es importante mencionar que no solo en Chile se festejará el Día de la Asunción de la Virgen María, sino también se celebrará en varios países del mundo, como en España, Guatemala y Estados Unidos.

Feriados que restan en el calendario de Chile