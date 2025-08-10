A mediados de 2024, el gobierno de Chile a cargo de Gabriel Boric, puso en marcha una iniciativa que hoy beneficia a los hogares más vulnerables del país. En ese sentido, te contamos que el denominado Subsidio Eléctrico busca impactar a favor de ese sector poblacional, y generarles así mediante descuento semestral, un alivio económico que logra facilitarse tomando en cuenta la priorización de grupos para finalmente aplicarse si solamente cumples con ciertos requisitos.

En la actualidad, los pagos de recibos de luz se han convertido en hasta una problemática para millones de familias a nivel global, siendo el motivo por el cual ahora desde dicho país sudamericano, tienes la chance de acceder a rebaja para llevar a cabo los reembolsos referentes a tus cuentas de electricidad.

Según lo precisa el Ministerio de Energía de Chile, el Subsidio Eléctrico que empezó a otorgarse desde mediados de 2024, hoy forma parte de tercera convocatoria lanzada con el objetivo de beneficiar a los hogares más vulnerables del país que cumplieron con cada una de las siguientes condiciones:

Beneficio transitorio dirigido a personas mayores de 18 años.

Beneficio transitorio dirigido a clientes (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad.

Para acceder al beneficio transitorio, debes encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al 30 de julio de 2025 .

. Para acceder al beneficio transitorio, debes pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

- Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.

Con respecto a los requisitos solicitados para tal efecto, toma en consideración que las fechas variarán hacia la cuarta convocatoria, mientras tanto puedes consultar si fuiste seleccionado para acceder al Subsidio Eléctrico chileno, haciendo tu ingreso a enlace donde solamente debes colocar ClaveÚnica, y luego completar los siguientes datos personales:

Región y comuna

Empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro

Número identificatorio de cliente

Correo electrónico de contacto

ESTE ES EL MONTO QUE TE DESCONTARÁN SI ERES BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO DE CHILE

Número de Integrantes por Hogar / Monto para el Segundo Semestre 2025

- 1 integrante: $37.838

- 2 a 3 integrantes: $49.190

- 4 o más integrantes: $68.109