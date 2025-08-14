Hoy Chile es junto a Perú, otro de los países sudamericanos cuyo gobierno aplica el depósito de monto extra al sueldo básico mensual válido por Fiestas Patrias. En ese sentido, hoy representa un gran estímulo para miles de pensionados, el otorgamiento de aguinaldo realizado mediante el Instituto de Previsión Social (IPS), pero siempre y cuando el potencial beneficiario cumpla con ciertos requisitos establecidos que básicamente implican formar parte de grupos puntuales.

Tradicional y legalmente, los trabajadores del sector público y también adultos mayores jubilados, perciben esta gratificación puntual de manera extraordinaria, y desde hace más de 30 años conmemorando el aniversario patrio conocido coloquialmente como el Dieciocho.

Al respecto, te contamos que con miras al pago que debe realizarse en setiembre 2025, el gobierno chileno ha definido que los pensionados afiliados al IPS, puedan recibir aguinaldo de Fiestas Patrias solo si al 31 de agosto cumplen con tener alguna de las siguientes calidades:

Pensionados o pensionadas que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados de las leyes de Exonerados Políticos (Ley 19.234)

Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley 16.744

Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena)

Pensionados en Chile cobran aguinaldo válido por Fiestas Patrias 2025, pero solo si al 31 de agosto, cumplen con ciertos requisitos.

Pensionados de reparación

Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con Garantía Estatal

Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad

Según lo precisa información compartida por el IPS, el monto base del aguinaldo de Fiestas Patrias dirigido a pensionados, asciende hoy a los $25.280 que se pagarán junto al subsidio correspondiente a setiembre 2025, pero haciendo hincapié en el cumplimiento de las condiciones detalladas líneas arriba para lograr hacerse efectivo.

Al respecto, también te contamos que dicha cantidad de dinero pagada por el gobierno de Chile solo una vez por año, y desde 1992 de acuerdo a Ley 19163, pasaría a incrementarse en $12.969 por “cada persona que, al 31 de agosto de 2025, tengas acreditada como carga familiar, aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450“.

Con motivo de las Fiestas Patrias celebrado históricamente a mediados del mes de setiembre, asimismo resulta importante destacar que los pensionados del IPS acceden a cobro de aguinaldo tomando en consideración lo detallado, y sin aplicársele algún descuento ni considerársele para efectivizarse el pago de impuestos ni tampoco las cotizaciones previsionales y/o de salud.