No cabe duda de que la palta, considerada el oro verde, se ha convertido en uno de los alimentos más codiciados en el mundo, debido a que posee diversas propiedades nutritivas que lo consolidan como un alimento de gran valor. Sin embargo, no solo ofrece beneficios a la salud, sino también al cuidado de la piel, entre las que destacan vitaminas, minerales y grasas saludables. En ese contexto, solo un país en Sudamérica resalta como uno de los principales exportadores de este tesoro natural, superando a grandes potencias de la región. Inclusive, cuenta con importantes países europeos entre sus principales compradores de paltas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍS EN SUDAMÉRICA ES EL MAYOR EXPORTADOR DE PALTA EN EL MUNDO?

La palta, reconocida por sus múltiples beneficios para la salud, se ha convertido en un alimento que ha revolucionado tanto la gastronomía como el cuidado personal a nivel mundial. Por ello, entre los principales países exportadores del popular ‘oro verde’ se encuentra el Perú, que se ubica en el segundo lugar en el mundo, con envíos de más de 545 859 toneladas en el primer trimestre de 2025. No obstante, pese a que los volúmenes de exportación en la actualidad no son los ideales, esto se debe a la competencia de precios.

Y es que, México, principal referente histórico en exportaciones, decidió reducir los precios de este valioso producto, medida que ha generado presión en el mercado internacional y afecta directamente a diversos países competidores. A pesar de ello, la Asociación de Productores de Palta Hass (ProHass) informó que se envió más de 23 700 contenedores de paltas a otros países en 2024, por lo que se espera que, este 2025, se exporte más de 31 000 contenedores. Inclusive, se espera que más de 5 000 sean enviados en lo que resta del año.

Por último, según Fresh Fruit, Países Bajos se mantiene como el principal comprador de palta peruana, superando incluso los volúmenes adquiridos en 2024. Sus importaciones representan el 33 % del total exportado a nivel mundial, con un valor de US$ 260,7 millones. Hasta el momento, esta nación europea ha importado 188 615 toneladas de palta peruana por un valor de US$ 348 millones, aportando de manera decisiva al récord histórico de exportaciones, que este año ya supera los US$ 1.000 millones.