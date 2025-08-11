Hoy Chile es junto a Perú, otro de los países sudamericanos cuyo gobierno aplica el abono de un monto extra al sueldo básico mensual por concepto de Fiestas Patrias. A propósito del pago del tradicional aguinaldo en setiembre 2025, el gobierno de Gabriel Boric mediante el Instituto de Previsión Social (IPS), confirma su otorgamiento resaltando como grata noticia a un hecho particular que favorece a pensionados afiliados a diversas instituciones estatales.

Tradicional y legalmente, los trabajadores del sector público y también adultos mayores jubilados, perciben esta gratificación puntual de manera extraordinaria, y desde hace más de 30 años conmemorando el aniversario patrio conocido coloquialmente como el Dieciocho.

Según lo precisa información compartida por el Instituto de Previsión Social (IPS), el monto base del aguinaldo de Fiestas Patrias dirigido a pensionados, asciende hoy a los $25.280 que se pagarán junto al subsidio correspondiente a setiembre 2025, siempre y cuando el beneficiario termine cumpliendo con ciertos requisitos.

Al respecto, también te contamos que dicha cantidad de dinero pagada por el gobierno de Chile solo una vez por año, y desde 1992 de acuerdo a Ley 19163, pasaría a incrementarse en $12.969 por “cada persona que, al 31 de agosto de 2025, tengas acreditada como carga familiar, aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450“.

Los pensionados chilenos del IPS cobran el aguinaldo correspondiente a las Fiestas Patrias, y desde hace más de 30 años gracias a normativa legal. (Fuente: iStock) / Andrzej Rostek

Con motivo de las Fiestas Patrias celebrado históricamente a mediados del mes de setiembre, asimismo resulta importante destacar que los pensionados del IPS acceden a cobro de aguinaldo tomando en consideración lo detallado, y sin aplicársele algún descuento ni considerársele para efectivizarse el pago de impuestos ni tampoco las cotizaciones previsionales y/o de salud.

ESTOS SON LOS PENSIONADOS BENEFICIADOS CON EL PAGO DE AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS EN CHILE

Personas que al 31 de agosto de 2025, pertenezcan a alguno de estos grupos:

- Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

- Pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

- Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

- Pensionados de las leyes de Exonerados Políticos (Ley 19.234)

- Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley 16.744

- Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena)

- Pensionados de reparación

- Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con Garantía Estatal

- Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad