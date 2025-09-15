Las tradiciones y costumbres se ponen de manifiesto cuando países del mundo conmemoran aniversarios de independencia sobre todo. Al respecto, setiembre se presenta como quizá el mes más importante para los ciudadanos chilenos anualmente, siendo las Fiestas Patrias de cada 18 y 19 de dicho periodo, aquellas celebraciones que traen consigo la obligatoriedad entorno a la instalación de bandera en hogares e instituciones públicas, según lo precisa normativa con vigencia desde el 2011.

FIESTAS PATRIAS 2025: ESTAS SON LAS MULTAS QUE DEBERÍAS ESTAR PAGANDO SI INSTALAS MAL TU BANDERA CHILENA EL 18 Y 19 DE SETIEMBRE

Arrancó un nuevo periodo de días a nivel global, y setiembre no queda duda que es el mes más importante para el país gobernado por Gabriel Boric, siendo las Fiestas Patrias el gran evento donde suele evidenciarse colorido en las calles gracias al izamiento de bandera de carácter obligatorio.

De esta forma lo precisa el propio Estado del territorio sudamericano que durante el 18 y también 19 del noveno mes del año, conmemora un aniversario más de su independencia, haciendo hincapié en que si no realizas la correcta instalación de dicho emblema nacional, podrías tener que terminar pagando elevado monto económico como multa.

Iza tu bandera durante el 18 y 19 de setiembre en Chile, y evita multas impuestas por Fiestas Patrias. (Fuente: iStock) / Mayra Perez Diaz

Las celebraciones de Fiestas Patrias en Chile, revisten de suma importancia para el gobierno de turno, y por ende la bandera continúa debiendo izarse obligatoriamente a nivel nacional con la finalidad de conmemorar los aniversarios de independencia correspondientes.

Según la información compartida de manera oficial considerando la Ley Nº 20.537, si no lo haces efectivo durante las fechas puntuales del 18 y 19 de setiembre, estarías incurriendo en falta que genera una multa ascendente a entre 1 y 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Hoy la UTM llega a los 69 mil 265 pesos que podrías estar teniendo que cancelar ante las autoridades competentes de no cumplir con la correcta instalación de la bandera chilena tanto en domicilios como edificios de zonas urbanas y rurales del país.

DE ESTA FORMA DEBES INSTALAR LA BANDERA CHILENA EN DOMICILIOS Y EDIFICIOS DEL PAÍS, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

La bandera debe izarse en un mástil de color blanco, hasta el tope superior y colocarla de forma que la estrella quede en el costado izquierdo de quien la mira.

Si vas a instalar la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana, por ejemplo), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

Si vas a instalar la bandera de manera vertical (colgada en una ventana, por ejemplo) la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

¿CÓMO SE PREPARA EL GOBIERNO DE CHILE PARA LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS 2025? AQUÍ TE LO CONTAMOS

Con setiembre 2025 llega uno de los meses más esperados por el pueblo chileno, y es que además del aguinaldo que reciben pensionados y trabajadores del sector público, las Fiestas Patrias otorgan de manera oficial, el goce de varios días con descanso remunerado.

Hoy los feriados representan instantes de ocio que según el gobierno de Gabriel Boric, deben disfrutarse llevando a cabo acciones prudentes, y tomando en consideración sobre todo, la implementación de campañas preventivas como el denominado “Por Un 18 Seguro”.

En efecto, el ‘Dieciocho’ de Fiestas Patrias suele traer consigo la movilización de millones de personas a nivel nacional, siendo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) una de las entidades estatales chilenas que mediante página web anuncia lanzamiento de relevantes líneas de acción lideradas por la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET) desde 1990.

Con respecto a la campaña preventiva mencionada, Juan Carlos Muñoz, titular de dicho organismo, refirió que esta jornada junto al feriado del 19 de setiembre, “... son una fecha para celebrar, pero también son días en que lamentablemente aumenta el riesgo en las calles y carreteras”.

Por el motivo expuesto, hoy llama la atención el “Pueblito El Silencio” como localidad ficticia cuyo spot tiene el objetivo de concientizar a la población acerca de los riesgos que traen consigo la “imprudencia e irresponsabilidad en la conducción”, y así evitar que durante las Fiestas Patrias 2025 tengan que lamentarse más lesionados y fallecidos chilenos.

“Por eso hacemos un llamado a la responsabilidad, complementario a las fiscalizaciones que hemos implementado desde el Estado, a conducir atentos, no mezclar alcohol con la conducción y respetar siempre las normas del tránsito”, manifiesta el titular del MTT, Juan Carlos Muñoz, anunciando así también que en coordinación con los Carabineros, SENDA, municipios y la CONASET, se ha contemplado la ejecución de “más de 530 operativos de control en todo el país entre el 18 de agosto y el 18 de setiembre”.

Cabe resaltar, que asimismo, el gobierno de Gabriel Boric ha brindado detalles referentes a despliegue y coordinación intersectorial con miras a gozar de “Un 18 Seguro”, destacando entre varias medidas implementadas, que las carreteras durante el feriado largo, dispondrán del “Peaje a Luca” en la Ruta 68 y Ruta 5 en horas de menor flujo, mientras por tercer año consecutivo, los «Puntos Morados», con información y apoyo a víctimas de violencia de género, se mantendrán disponibles en lugares públicos como fondas y ramadas.