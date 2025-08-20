A diario, los buses de transporte público llegan a movilizar a miles de personas, siendo los adultos mayores quienes hoy llaman la atención gracias a gran beneficio económico recibido por parte del gobierno de Gabriel Boric. La Red Metropolitana de Movilidad (RED) mediante Tarjeta bip!, representa actualmente el sistema de Chile a partir del cual las personas de la tercera edad pueden acceder a rebaja tarifaria para hacer uso de los miles de servicios ofrecidos a nivel nacional, y así favorecerse con importante descuento cuya vigencia asciende a los 5 años.

¿EN QUÉ CONSISTE EL GRAN BENEFICIO ECONÓMICO AL CUAL PUEDEN ACCEDER LOS ADULTOS MAYORES CHILENOS EN TRANSPORTE PÚBLICO DEL PAÍS?

Corría el año 2020 cuando en el marco de la Agenda Social del Presidente de la República, Sebastián Piñera hizo importante anuncio dirigido a los adultos mayores que hacen uso de tanto trenes como buses pertenecientes a la denominada RED de Chile.

De acuerdo a la información compartida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la gran noticia radica en que a partir del 1 de julio de dicho periodo anual, todas las personas con 65 años a cuestas o más, pueden acceder a rebaja tarifaria ascendente al 50%, y así transportarse pagando menos en más de 31 mil servicios ofrecidos a lo largo y ancho del país e incluidas las siguientes modalidades:

Buses urbanos y rurales

Buses del sistema RED

Metro de Santiago

Tren Central

La Tarjeta Bip! Adulto Mayor brinda rebaja tarifaria del 50% en transporte público chileno, y a nivel nacional desde mediados de 2020.

Metro de Valparaíso

Biotren

Trolebuses de Valparaíso

Lanchas y barcazas subsidiadas en el sur de Chile

Puesta en marcha la iniciativa orientada a beneficiar a los adultos mayores de Chile, resulta importante destacar que desde hace 5 años, este sector poblacional tiene acceso a dicha tarifa rebajada si desea hacer uso de cualquier tipo de servicio de transporte público ofrecido tanto en Santiago como otras regiones, siendo para zonas fuera de la capital la cédula de identidad el documento necesario para efectivizar el privilegio.

Hoy la tarjeta Bip! te sirve como medio de pago sin contacto que puedes utilizar en la denominada RED del país hoy gobernado por Gabriel Boric, y es la misma que los ciudadanos con 65 años o más, todavía pueden obtener hasta gratuitamente.

ASÍ PUEDES SOLICITAR LA TARJETA BIP! ADULTO MAYOR PARA BENEFICIARTE CON REBAJA TARIFARIA DEL 50% EN TRANSPORTE PÚBLICO

El transporte público reviste de suma importancia para la ciudadanía de diversas partes del mundo, y ahora Chile es aquel país que llama la atención producto de la tarifa rebajada ofrecida a los adultos mayores desde mediados de 2020.

Con respecto al valor del pasaje, te contamos según lo refiere el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que el monto pagado asciende a los 350 pesos con el descuento incluido, y sin importar el horario ni el número de combinaciones que realices a fin de movilizarte haciendo uso del Metro de Santiago, entre otros servicios.

Si te interesa acceder a este beneficio económico otorgado por el gobierno de Chile desde hace 5 años, solo toma nota de los siguientes medios que te facilitarán el otorgamiento respectivo de la Tarjeta Bip! Adulto Mayor - Intermodal:

Entrega a domicilio y gratuita

- Llama a tu Caja de Compensación (Los Andes: 600 510 00 00, La Araucana: 600 084 00 77, 18 Septiembre: 600 718 18 18, Los Héroes:600 222 7777) y solicítala sin costo alguno.

Pago presencial

- Dirígete a la sucursal del IPS-Chile Atiende más cercana a tu domicilio para efectuar trámite, y junto a tu cédula de identidad, realiza la compra de la Tarjeta Bip!.

Pago virtual

- Realiza reembolso de $1.550 en propia plataforma de Tarjeta Bip!, y sigue los pasos para generar recojo efectivo.