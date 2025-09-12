Según el Banco Central de Chile, el ligero aumento de precios en los productos y servicios se debe a los retiros de fondos previsionales y a los distintos paquetes de ayuda fiscal implementados por el Gobierno, así como también a factores internacionales. Esto ha ocasionado que muchas personas se vean perjudicadas y tengan que priorizar ciertos gastos para no perjudicar su economía. Por ello, con el objetivo de reconocer el buen rendimiento académico de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que se encuentra habilitado la plataforma que permite conocer si acceden al Bono Logro Escolar 2025. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SABER SI FORMO PARTE DEL BONO LOGRO ESCOLAR 2025?

A fin de reconocer el esfuerzo de los estudiantes que cursan entre 5º básico y 4º medio, y que se encuentren dentro del 30 % con mejor rendimiento académico de su promoción, según el Registro Social de Hogares (RSH), el Estado de Chile implementó la entrega del Bono Logro Escolar 2025, perteneciente al Ingreso Ético Familiar (IEF). Este subsidio se deposita automáticamente en la CuentaRUT del beneficiario asignado de la familia, a través del BancoEstado. Es decir, no es necesario que el estudiante o familiar realicen algún trámite, ya que solo basta que se cumpla con los requisitos constatados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El Estado de Chile implementó la entrega del Bono Logro Escolar 2025, perteneciente al Ingreso Ético Familiar (IEF).

Asimismo, en cuanto al deposito del Bono Logro Escolar, las autoridades locales informaron que a partir del viernes 12 de septiembre se podrá saber si forman parte del beneficio. Por ello, el gobierno chileno dispuso de una plataforma web para que las personas ingresen desde esa fecha a consultar con el RUT del alumno o ClaveÚnica si fueron seleccionados como beneficiarios (LINK). Con respecto a los montos, el estipendio se divide en dos tramos: $ 82 181 para estudiantes que estén en el primer 15 % de mejor rendimiento académico y $ 49 310 para los que se encuentren en el segundo 15 % de mejor rendimiento dentro de su promoción.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO LOGRO ESCOLAR?

A continuación, te presentamos las condiciones que estableció el Gobierno de Chile para aquellos estudiantes que deseen formar parte del Bono Logro Escolar: