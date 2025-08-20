A nivel nacional, hoy Chile forma parte de los países sudamericanos cuyo gobierno implementa programas sociales a fin de beneficiar a población vulnerable mediante el otorgamiento de cierta cantidad de pesos. Con respecto a ello, hoy llaman la atención precisamente las entregas realizadas por parte del gobierno de Gabriel Boric a través del Instituto de Previsión Social (IPS), siendo así varios los bonos que puedes cobrar de manera mensual si cumples con requisitos puntuales, y tienes la chance previa de también verificarlo haciendo uso del Rol Único Tributario (RUT).

EL LISTADO DE BONOS OTORGADOS POR EL IPS DE CHILE QUE PUEDES COBRAR HOY

Ya son varios los años de otorgamiento monetario dirigido a las poblaciones más vulnerables de Chile que integran tanto madres de familia como menores hijos y también adultos mayores, siendo el IPS la entidad de Gobierno encargada de realizar las entregas correspondientes, y según lo establecen sus respectivos cronogramas.

En ese sentido, resulta importante que tomes en consideración el siguiente listado de bonos y beneficios que el Estado a cargo de Gabriel Boric pone a tu disposición a fin de favorecerte periódicamente siempre y cuando hayas cumplido con ciertas condiciones:

APORTE FAMILIAR PERMANENTE (Ex Bono Marzo)

(Ex Bono Marzo) BOLSILLO FAMILIAR ELECTRÓNICO

BONO AL TRABAJO DE LA MUJER (BTM)

(BTM) BONO BODAS DE ORO

Los adultos mayores sobre territorio chileno, hoy forman parte de las poblaciones vulnerables que pueden acceder al cobro de bonos pagados por parte del IPS.

BONO DE INVIERNO

BONO POR HIJO

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF)

(SUF) PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL (PGU)

(PGU) AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD PARA PENSIONADOS

Asimismo, otros de los beneficios que otorga el gobierno de Chile actualmente, y mediante el IPS de manera mensual, son tanto el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) como el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), y también la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), Subsidio al Empleo Joven, entre otros de similares características, pero brindadas de manera diferenciada en cuanto a tipo de población se refiere.

USANDO TU RUT, ASÍ PUEDES VERIFICAR SI TIENES BONOS POR COBRAR VÍA CHILEATIENDE

Actualmente son diversas las plataformas habilitadas para facilitar la realización de trámites desde casa, y en ese sentido ChileAtiende se convierte en el gran aliado de los potenciales beneficiarios de alguno de los bonos pagados por el gobierno de Gabriel Boric.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy el IPS te brinda la chance de que al ingresar a este link, solo colocando tu número de Rol Único Tributario (RUT) y fecha de nacimiento, puedes terminar obteniendo toda la información entorno a los pagos de subsidios no cobrados.

Cabe resaltar, que también la plataforma de ChileAtiende te ofrece el detalle acerca de cómo acceder al cobro de cada uno de los bonos que te corresponde siendo beneficiario, y según corresponda hasta darte la chance de elegir la forma mediante la cual prefieres recibir la cantidad de pesos establecida.

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS DE LOS BONOS QUE OFRECE EL GIBIERNO DE CHILE MEDIANTE EL IPS

PGU

- Beneficio económico que a partir de setiembre 2025 asciende a los 250 mil pesos si tienes 65 años cumplidos, y cumples con otros requisitos solicitados.

EX BONO MARZO

- Beneficio económico no postulable, y superior a los 60 mil pesos, que recibirás si tú o tu familia se encuentra dentro de aquellas que cuentan con menores ingresos.

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PARA PENSIONADOS

- Beneficio económico que recibes solo una vez en el año (setiembre), y junto con tu pensión regular siempre y cuando cumplas con requisitos específicos.