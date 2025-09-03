Hoy Chile es junto a Perú, otro de los países sudamericanos cuyo gobierno aplica el depósito de monto extra al sueldo básico mensual válido por Fiestas Patrias. La entrega de aguinaldo sobre dicho territorio, termina produciéndose dos veces al año, y en esta oportunidad con motivo de unas celebraciones que económicamente favorecen a grupo de beneficiarios muy particulares, tal y como lo determina el gobierno de Gabriel Boric mediante leyes puntuales.

ESTA ES LA FECHA CONFIRMADA PARA EL PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS EN CHILE Y QUIÉNES CALIFICAN COMO BENEFICIARIOS

Tradicional y legalmente, los trabajadores del sector público y también adultos mayores jubilados, perciben esta gratificación puntual de manera extraordinaria, y desde hace más de 30 años conmemorando el aniversario patrio conocido de manera coloquial como el Dieciocho.

Hoy la Ley 21724 promulgada el 30 de diciembre de 2024, determina el otorgamiento de aguinaldo de Fiestas Patrias en Chile, y dirigido a empleados del Estado que laboran para diversas entidades, mientras el IPS es quien se encarga de proceder con lo propio beneficiando a los pensionados.

En el primer caso, y según lo precisa el artículo 8 de dicha normativa, figura detallado que los trabajadores del sector público podrán acceder al cobro de gratificación ascendente a los 88.667 pesos si al 31 de agosto su salario es igual o inferior al $1.025.622, y de “$61.552 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad”.

Setiembre es el mes patrio para los chilenos, y también el mismo que representa pago de aguinaldo dirigido a tanto pensionados como trabajadores del sector público. (Fuente: iStock) / Andrzej Rostek

De acuerdo a lo referido mediante información compartida por el IPS, el monto base del aguinaldo de Fiestas Patrias dirigido a pensionados, asciende hoy a los $25.280 que se pagarán junto al subsidio correspondiente a setiembre 2025, pero haciendo hincapié en el cumplimiento de ciertas condiciones para lograr hacerse efectivo.

Al respecto, también te contamos que dicha cantidad de dinero pagada por el gobierno de Chile solo una vez por año, y desde 1992 según la Ley 19163, pasaría a incrementarse en $12.969 por “cada persona que, al 31 de agosto de 2025, tengas acreditada como carga familiar, aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450“.

REVISA SI INTEGRAS ESTE LISTADO DE PENSIONADOS CHILENOS QUE ACCEDEN AL COBRO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

Pensionados que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), cobran aguinaldo 2025.

Pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS), cobran aguinaldo 2025.

Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), cobran aguinaldo 2025.

Pensionados de las leyes de Exonerados Políticos (Ley 19.234), cobran aguinaldo 2025.

Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley 16.744, cobran aguinaldo 2025.

Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), también cobran aguinaldo 2025.

Pensionados de reparación, cobran aguinaldo 2025.

Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con Garantía Estatal, cobran aguinaldo 2025.

Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad, también cobran aguinaldo 2025.

Con motivo de las Fiestas Patrias celebradas históricamente en Chile a mediados del mes de setiembre, resulta asimismo importante destacar que los pensionados del IPS acceden a cobro de aguinaldo tomando en consideración lo detallado, y sin aplicársele algún descuento ni considerársele para efectivizarse el pago de impuestos ni tampoco las cotizaciones previsionales y/o de salud.

¿CUÁNTO Y EN QUÉ GASTARÁN LOS CHILENOS EL MONTO DE AGUINALDO COBRADO POR FIESTAS PATRIAS 2025?

Ha llegado sobre territorio chileno quizá el mes más importante del año tomando en consideración la tradicional celebración de las Fiestas Patrias que gracias al gobierno de Gabriel Boric, hoy traen consigo el otorgamiento de aguinaldo dirigido a tanto trabajadores del sector público como pensionados del país.

A propósito de ello, una encuesta de Randstad realizada y difundida por diversos medios locales, viene llamando la atención por revelar estadísticas y porcentajes entorno al uso de dicho beneficio económico, siendo un 31% de ciudadanos favorecidos quienes lo emplearán para realizar pago de deudas.

“El aguinaldo de Fiestas Patrias dejó de ser un bono más, para convertirse en un apoyo en el desarrollo de la cultura de la compañía”, remarca Natalia Zúñiga como directora de Marketing y Comunicaciones de dicha firma internacional que para Chile comparte los siguientes otros datos referentes a tan importante otorgamiento realizado por el gobierno de Gabriel Boric:

GASTO DEL AGUINALDO 2025

- El 37% de los trabajadores encuestados lo destinará a disfrutar de las Fiestas Patrias.

- El 18% de los trabajadores encuestados lo destinará a cubrir cuentas básicas del hogar.

- El 9% de trabajadores encuestados respondió que ha decidido ahorrarlo.

El gobierno de Chile hará efectivo el pago del aguinaldo válido por Fiestas Patrias 2025, y los beneficiarios lo usarán para cancelar deudas, pero también festejar dicho acontecimiento. (Fuente: iStock) / Jeremy Poland

MONTO DEL AGUINALDO 2025

- El 42% de los trabajadores encuestados recibirá más de 90.000 pesos.

- El 31% de los trabajadores encuestados obtendrá entre 50.000 y 90.000 pesos.

- El 26% de los trabajadores encuestados recibirá menos de 50.000 pesos.

Asimismo, la información compartida por parte de Randstad, revela que las empresas chilenas vienen diversificando la manera de celebrar las Fiestas Patrias, y un 12% de los trabajadores pasará a recibir otro tipo de beneficios, un 9% la gift card, el 7% de encuestados una caja dieciochera con productos típicos, mientras otro porcentaje igual refiere que previamente gozará de tarde libre.