Por Redacción EC

Chile se enfrenta a una nueva jornada de inestabilidad meteorológica este martes 20 de octubre, con un sistema frontal que amenaza con complicar las condiciones en amplias zonas de la región central. El pronóstico contempla precipitaciones de consideración, descargas eléctricas, eventuales granizadas y fuertes ráfagas de viento, una combinación que mantiene en alerta a los organismos meteorológicos por sus posibles consecuencias. El riesgo no se limita a las calles inundadas: también existe preocupación por el aumento del caudal de ríos y canales, así como por los deslizamientos de tierra en áreas vulnerables. El escenario adquiere especial relevancia después de las emergencias registradas la semana pasada, cuando las lluvias ocasionaron aluviones y otros incidentes en distintos puntos de la Región Metropolitana.