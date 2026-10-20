Chile se enfrenta a una nueva jornada de inestabilidad meteorológica este martes 20 de octubre, con un sistema frontal que amenaza con complicar las condiciones en amplias zonas de la región central. El pronóstico contempla precipitaciones de consideración, descargas eléctricas, eventuales granizadas y fuertes ráfagas de viento, una combinación que mantiene en alerta a los organismos meteorológicos por sus posibles consecuencias. El riesgo no se limita a las calles inundadas: también existe preocupación por el aumento del caudal de ríos y canales, así como por los deslizamientos de tierra en áreas vulnerables. El escenario adquiere especial relevancia después de las emergencias registradas la semana pasada, cuando las lluvias ocasionaron aluviones y otros incidentes en distintos puntos de la Región Metropolitana.

¿Qué regiones de Chile estarán bajo alerta por las lluvias?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó la alerta meteorológica AA180-1/2026 ante la llegada de este evento, cuyo período más activo se prevé entre la tarde y la noche del martes. El aviso comprende sectores de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, donde las precipitaciones podrían acumular cantidades importantes de agua en pocas horas.

O’Higgins aparece entre las regiones que podrían recibir los mayores volúmenes de lluvia, con registros estimados de entre 30 y 40 milímetros en el valle y la precordillera. En la cordillera de la Costa, en tanto, los acumulados oscilarían entre 20 y 30 milímetros. Para la Región Metropolitana, las proyecciones contemplan entre 25 y 35 milímetros en sectores costeros, entre 20 y 30 milímetros en el valle y aproximadamente 25 milímetros en áreas precordilleranas.

El pronóstico también incluye a Valparaíso, donde podrían caer entre 25 y 35 milímetros en la cordillera de la Costa y cerca de 25 milímetros en la precordillera. En Coquimbo se estiman entre 15 y 25 milímetros en sectores costeros, además de 20 a 30 milímetros en la precordillera y los valles precordilleranos. Para Maule, las cantidades previstas se sitúan entre 25 y 35 milímetros tanto en el valle como en la precordillera.

¿A qué hora comenzarán las lluvias más intensas en Santiago?

En Santiago, las primeras precipitaciones podrían aparecer durante la mañana, aunque el período más complicado se desarrollaría conforme avance la tarde. Los pronósticos sitúan el inicio de las lluvias más fuertes alrededor de las 16:00 o 17:00 horas, con posibilidades de que se prolonguen hasta la medianoche. A este panorama se sumarían vientos de entre 25 y 45 kilómetros por hora, además de tormentas eléctricas y eventuales episodios de granizo.

El meteorólogo de Meteored Javier Hernández advirtió sobre las consecuencias que podría tener la coincidencia de estos fenómenos en la capital. “La combinación de precipitaciones intensas en periodos breves, actividad eléctrica, granizos y viento podría generar complicaciones puntuales en distintos sectores de la capital”, señaló. Entre las comunas que podrían experimentar lluvias más intensas mencionó Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Florida, Puente Alto, La Reina y Pirque, especialmente en sectores cercanos a la precordillera.

¿Qué riesgos podría provocar este nuevo sistema frontal?

La preocupación de los especialistas está relacionada con la posibilidad de que una cantidad considerable de agua caiga en intervalos breves, lo que dificultaría su evacuación en zonas urbanas y sectores con terrenos inestables. Entre las consecuencias posibles figuran anegamientos, desbordes de canales, crecidas de cauces y problemas de conectividad. En áreas expuestas, las precipitaciones también podrían favorecer desplazamientos de tierra y la activación de quebradas.

El antecedente inmediato aumenta la atención sobre la evolución del temporal. Apenas una semana antes, las lluvias provocaron emergencias en distintos puntos de la Región Metropolitana, incluidos aluviones y remociones de material. En conversación con radio Cooperativa, el meteorólogo Elio Brufort explicó que la tormenta presentaría “condiciones propicias para la formación de corrientes de viento ascendentes, impulsadas por el calor superficial, similares a la del martes pasado”. Estas condiciones pueden favorecer episodios de viento intenso, como los registrados anteriormente en Estación Central.

¿Las lluvias continuarán durante los próximos días?

La inestabilidad no necesariamente terminará cuando concluya el episodio más intenso de este martes. Los pronósticos para Santiago contemplan la posibilidad de nuevas precipitaciones durante los días siguientes, incluso hasta el viernes 23 de octubre. Por su parte, el meteorólogo Jaime Leyton, de Megatiempo, indicó que la franja de mayor inestabilidad se extendería entre Los Vilos y la Región de O’Higgins, con acumulados significativos en algunos sectores. Además, se mantienen avisos por tormentas eléctricas y posibles granizadas en distintas áreas de la zona central.

Ante este panorama, resulta importante seguir las actualizaciones de la Dirección Meteorológica de Chile y las indicaciones del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Las personas que viven cerca de quebradas, cauces o laderas deben prestar especial atención a cualquier señal de riesgo y evitar cruzar calles anegadas o zonas con corrientes de agua. La evolución del sistema frontal determinará la distribución final de las precipitaciones y el alcance de sus efectos en las regiones bajo vigilancia.