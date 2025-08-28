Hoy, jueves 28 de agosto, se entregan diferentes bonos en Chile. Estos subsidios, como se sabe, son esperados por distintos tipos de públicos en dicho país. En este caso, una de estas ayudas económicas, muy esperadas en este momento, es el Bono de Protección. Si perteneces a este grupo, a continuación te contaremos hasta cuándo lo puedes recibir y otros detalles de gran trascendencia que debes conocer.

¿Hasta cuándo puedo recibir el Bono de Protección y cómo saber si soy beneficiario de este subsidio en Chile?

Este beneficio se otorga mensualmente, por un período de 24 meses consecutivos, a las personas que forman parte de los programas del sistema Chile Seguridades y Oportunidades. Se trata de un acompañamiento económico sostenido en el tiempo, pensado para fortalecer el proceso de inclusión y autonomía de los hogares beneficiarios.

Este bono podrá cobrarse hasta le última semana de agosto, por lo que es necesario que agilices el proceso si deseas acceder al monto. Aunque el valor del aporte depende del tramo en que se ubique cada beneficiario, durante los primeros seis meses puede llegar a un máximo de $23.694 mensuales.

Este bono podrá cobrarse hasta le última semana de agosto. (Foto: difusión)

Requisitos para obtener el Bono por Hijo

-Ser mujer, madre y tener 65 años o más.

-Contar con cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite lo realice un apoderado, deberá presentar un poder notarial.

-Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde que cumpliste 20 años, y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años antes de solicitar el bono.

-Cuáles son las otras condiciones provisionales

-Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

-Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).

-Si no estás afiliada a un sistema previsional, debes recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde el 1 de julio de 2009.

Qué más debes saber sobre el Bono por hijo

El Bono por Hijo en Chile representa un reconocimiento tangible al rol que desempeñan las mujeres en la sociedad, especialmente en lo que respecta a la maternidad y su impacto en la vida laboral. Durante años, muchas madres han enfrentado interrupciones en su desarrollo profesional o han tenido que asumir empleos informales sin cotizaciones, lo que a largo plazo afecta directamente el monto de sus pensiones. Este bono, al considerar cada hijo nacido o adoptado como un factor que incrementa la pensión, busca equilibrar esas desigualdades históricas y brindar mayor seguridad económica en la vejez.

Más allá de su dimensión económica, el Bono por Hijo también tiene un valor simbólico y social. Reconoce el trabajo no remunerado que implica criar y cuidar, una labor que, aunque fundamental, ha sido invisibilizada por décadas en las políticas previsionales. Este beneficio constituye un paso hacia un sistema más justo, donde las experiencias de vida de las mujeres son tomadas en cuenta y valoradas en su dimensión real.