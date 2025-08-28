Este jueves 28 de agosto, el Gobierno de Chile sigue entregando diversos bonos, beneficios que son altamente esperados por distintos sectores de la población. En esta ocasión, uno de los aportes más solicitados corresponde a una ayuda económica que ha generado gran expectativa entre los beneficiarios, dado su impacto directo en la economía familiar: el bono Pensión Garantizada Universal. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Hasta qué día puedo acceder al bono Pensión Garantizada Universal y cómo saber si cumplo los requisitos para cobrar este subsidio Chile?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) corresponde a un beneficio estatal orientado a personas mayores que reciben pensiones bajo cualquier sistema previsional. Su finalidad es reforzar los ingresos durante la vejez, entregando un aporte que busca garantizar condiciones más justas y seguras en esta etapa de la vida.

En la actualidad, el monto mensual de la Pensión Garantizada Universal asciende a $224.000. Sin embargo, en los próximos días se incrementará a $250.000, como parte de las mejoras contempladas en la reciente reforma previsional.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es una ayuda económica destinada a las personas mayores que perciben una pensión a través de cualquier régimen previsional. (Foto: Pixabay)

Cuáles son los requisitos para acceder al bono Pensión Garantizada Universal

Tener 65 años cumplidos para acceder al beneficio. Sin embargo, para facilitar la solicitud puedes ingresarla a partir de los 64 años y 9 meses de edad.

Su grupo familiar no integre el 10 % más rico de la población, lo que se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional, que considera algunos datos del Registro Social de Hogares (RSH), además de información relacionada con los ingresos y necesidades del grupo familiar y de los y las postulantes.

Acreditar residencia en territorio chileno con el certificado de viajes que entrega la PDI, cumpliendo simultáneamente las siguientes condiciones:



Tener una pensión base igual o menor a $1.210.828, conformada por la suma de la Pensión Autofinanciada (PAFE), que calcula la AFP, junto a las demás pensiones de sobrevivencia, accidentes del trabajo y del sistema antiguo de pensiones que estés percibiendo.

Qué más debes tener en cuenta sobre el bono Pensión Garantizada Universal