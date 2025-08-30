Miles de madres en Chile pueden acceder a un beneficio estatal que les permite aumentar de manera significativa el monto de su pensión. Se trata de un apoyo económico que se entrega al cumplir cierta edad y que reconoce un aspecto fundamental en la vida de las beneficiarias.

El pago de esta ayuda no requiere postulación masiva, aunque sí debe solicitarse a través de los canales oficiales habilitados. Con montos que pueden llegar hasta $952,200 por cada hijo, este beneficio se ha transformado en una oportunidad relevante para mejorar los ingresos en la etapa de jubilación. A continuación, te contamos todos los detalles de este subsidio.

¿DE QUÉ BENEFICIO SE TRATA?

El aporte corresponde al Bono por Hijo, un beneficio que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) a todas las madres que tengan hijos biológicos o adoptados. El objetivo es reconocer la maternidad y aumentar el monto de la pensión de las beneficiarias.

¿QUIÉNES SON LAS BENEFICIARIAS DEL BONO?

Para acceder a este bono, las beneficiarias deben haber cumplido 65 años y contar con cédula de identidad vigente. Asimismo, es obligatorio haber residido en Chile por al menos 20 años desde los 20 años de edad, de manera continua o discontinua. A esto se suma la exigencia de haber permanecido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PREVISIONALES?

El bono se paga únicamente si se cumple con una de estas condiciones:

Haber estado afiliada a una AFP y obtener pensión desde el 1 de julio de 2009.

Ser beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En caso de no estar afiliada a un sistema previsional, recibir una Pensión de Sobrevivencia con aporte solidario, entregada por una AFP, una aseguradora o el propio IPS, siempre que esta se haya concedido a partir del 1 de julio de 2009.

¿DE CUÁNTO PUEDE SER EL PAGO?

El monto del Bono por Hijo no es fijo: corresponde a un cálculo que varía según la fecha de nacimiento del hijo, el sueldo mínimo vigente en ese momento y la rentabilidad acumulada hasta que la madre cumple 65 años.

Antes del 1 de julio de 2009: el bono equivale al salario mínimo vigente en ese entonces, es decir, $165,000.

Desde el 1 de julio de 2009 en adelante: el cálculo corresponde al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales. Por ejemplo, con un sueldo mínimo proyectado de $529,000 para 2025, el cálculo sería de la siguiente manera: $529,000 x 18 x 0,10 = $952,200.

¿CÓMO SE SOLICITA EL SUBSIDIO?

Aunque no existe un proceso de postulación tradicional, sí es necesario realizar la solicitud en los canales oficiales de ChileAtiende. Esto puede hacerse de manera presencial, en línea con la ClaveÚnica, o a través de un apoderado que presente un poder notarial en caso de que la madre no pueda realizar el trámite personalmente, según informa la plataforma de Chilevisión.

¿CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE EL BONO?

Las madres interesadas pueden verificar si cumplen con los requisitos de manera rápida en la página oficial de ChileAtiende. Solo deben ingresar su RUN y fecha de nacimiento para obtener la información. También es posible acceder mediante la ClaveÚnica.