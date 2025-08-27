Septiembre 2025 está a la vuelta de la esquina y, con ello, el inicio de una de las fechas más esperadas por miles de ciudadanos: las Fiestas Patrias 2025 en Chile. Esta importante festividad representa un orgullo y fortalecimiento nacional para muchos, donde celebran con comidas, bailes y música tradicional. Inclusive, tanto los trabajadores del sector público como pensionistas, esperan con mucha expectativa la llegada del aguinaldo, que no está sujeto a descuentos, no es tributable ni imputable. De esta manera, el beneficio permite aliviar los bolsillos de los chilenos debido a los gastos relacionados a las celebraciones patrias. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO POR EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS EN CHILE?

En medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias en Chile, que se celebra el 18 de septiembre, miles de trabajadores del sector público aguardan el aguinaldo 2025. En esta oportunidad, el beneficio por el mes patrio traerá un depósito de $ 88 667, cuya remuneración líquida de agosto no supere los $ 1 025 622. Así también, en el caso de los trabajadores con una remuneración líquida superior a $ 1 025 622, el aguinaldo patrio será de $ 61 552, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.724.

Por su parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que el aguinaldo de Fiestas Patrias para los pensionados será entregado en un solo depósito junto con la pensión de septiembre. Por consiguiente, el monto base del beneficio será de $ 25 280, aunque la asignación aumentará a $ 12 969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2025. No obstante, cuando esta carga familiar recibe una pensión de sobrevivencia, el incremento no es aplicable, aun cuando figure oficialmente como carga.

Es importante recordar que la entrega del aguinaldo no es está dirigido a los empleados del sector privado chileno, a menos que esté contemplado o figure en su contrato de trabajo. Asimismo, este derecho laboral no está sujeto a descuentos, no es tributable ni imponible, por lo que no forma parte del cálculo de impuestos ni para cotizaciones previsionales o de salud en Chile. Por último, muchos chilenos se verán beneficiarios con este ingreso económico extra previo a las celebraciones patrias del 18 y 19 de septiembre.