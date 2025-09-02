En Chile, la Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio impulsado por el Gobierno central que asegura un ingreso mínimo a los adultos mayores de 65 años que no perciben una pensión adecuada. De hecho, el aporte, entregado de forma mensual por el Instituto de Previsión Social (IPS), está dirigido exclusivamente a todas las personas que cumplan con dicho rango etario. En ese sentido, luego de la aprobación de la Reforma de Pensiones por el Congreso, este subsidio se verá incrementado de forma gradual en los próximos días, beneficiando a millones de personas en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO ES EL AUMENTO DE LA PGU PARA LOS ADULTOS MAYORES EN CHILE?

Tras la aprobación de la Reforma de Pensiones en el Congreso, miles de adultos mayores de 65 años que estén trabajando o que estén pensionadas en cualquier régimen previsional comenzarán a recibir un incremento en sus pensiones a partir del 2 de septiembre. Eso no es todo, la reforma también incluye a otros grupos como los beneficiarios de pensión de gracia, por leyes de reparación, o Dipreca y Capredena (sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile).

De esta manera, gracias a este proyecto, las pensiones tendrán un aumento gradual en los próximos meses, es decir, pasará de los $ 224 004 pesos (231 dólares) actuales a los $ 250 000 (258 dólares). Los primeros beneficiarios del incremento de la PGU serán los adultos mayores de 82 años, quienes cobrarán el presente mes. Mientras que el otro grupo beneficiado mayores de 75 años será en septiembre de 2026 y, por último, en septiembre de 2027 se finalizará el aumento para las personas de más de 65 años.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A LA PGU EN CHILE?