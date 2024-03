Ricardo Gareca debutó como director técnico de la Selección Chilena en unos partidos amistosos ante Albania y Francia, venciendo al primero por una goleada de 3-0 y perdiendo ante el segundo por la mínima con un marcador de 2-3.

Para estos encuentros, el ‘Tigre’ permitió el retorno de varios jugadores miembros de la ‘Generación Dorada’ de Chile, como Eduardo Vargas, Mauricio Isla y Claudio Bravo, aunque también sorprendió al no citar a futbolistas de gran talla, como Arturo Vidal.

Precisamente sobre las ausencias en la nómina de Gareca habló el exfutbolista chileno Iván Zamorano, quien compartió su opinión sobre por qué el nuevo entrenador de Chile no consideró al “King” en la última fecha FIFA.

¿POR QUÉ EL NUEVO DT DE CHILE NO CONVOCÓ A ARTURO VIDAL, SEGÚN IVÁN ZAMORANO?

De acuerdo con el exdelantero de “La Roja”, Ricardo Gareca no ha tenido la intención de apartar definitivamente a referentes como Vidal de la selección chilena, sino de invitarlos a esforzarse a ganar su lugar en el equipo.

“Gareca ya mostró el liderazgo en Perú, en las primeras nóminas no llamó a los cracks peruanos en ese momento, que eran Paolo Guerrero y varios otros. Los dejó afuera porque sabía perfectamente que se tenían que ganar el lugar”, explicó para ESPN.

Asimismo, comentó que tanto Arturo Vidal, como Gary Medel, quien también brilló por su ausencia, no fueron considerados en la última convocatoria por sus situaciones actuales en sus equipos. “Arturo está lesionado, no está bien en lo físico y lo de Medel yo creo que la competitividad que hoy tiene en Brasil, no sé si estos dos partidos le iba a quitar esa competitividad”, sostuvo.

A pesar de todo, Zamorano señaló que cree que ambas estrellas chilenas serán llamados por Gareca en el futuro. “Es indudable para mí que serán considerados. Ya lo dijo Gareca, son dos hombres que, jueguen o no, son nombres importantes”, expresó.

¿CÓMO FUE EL DEBUT DE RICARDO GARECA CON LA SELECCIÓN CHILENA?

El pasado viernes 22 de marzo, “La Roja” goleó 3-0 a la selección de Albania en el Estadio Ennio Tardini de Parma (Italia). El marcador se abrió en el primer tiempo gracias a Eduardo Vargas, quien regresó a lo grande al conjunto chileno con un gol. Las siguientes anotaciones se produjeron gracias a Marcos Bolados y Víctor Dávila en los minutos finales del encuentro.

Posteriormente, cuatro días después, Chile visitó el Orange Veledrome para medirse ante la selección de Francia. Lastimosamente, este partido significó la primera derrota de Gareca puesto que el encuentro terminó 3-2 a favor de los galos. Los goles fueron de Youssouf Fofana, Randal Kolo Muani y Oliver Giroud para los europeos, y Marcelino Núñez y Darío Osorio para los sudamericanos. A pesar de la derrota, el juego de los chilenos dejó buenas sensaciones para sus fanáticos debido a que demostraron competitividad.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN CHILENA DE RICARDO GARECA?

Según informa RedGol, los próximos compromisos que afrontará “La Roja” serán los amistosos ante Paraguay y Bolivia en junio, días antes de su participación en la Copa América Estados Unidos 2024.