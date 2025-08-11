Mujeres de 65 años o más pueden acceder a un aporte económico en Chile denominado Bono por hijo, subsidio que reconoce su rol como madres, sin importar si sus hijos nacieron de forma natural o fueron adoptados. Este beneficio contempla ambas formas de maternidad y puede otorgarse tanto a quien dio a luz como a quien asumió legalmente la crianza, siempre que se cumplan ciertas condiciones establecidas por el sistema. A continuación, te contamos todos los detalles.

El objetivo de este bono es complementar la pensión de las mujeres beneficiarias, valorando el impacto que tuvo la maternidad en su trayectoria laboral y en su acceso a la seguridad social.

Requisitos para obtener el Bono por Hijo

Ser mujer, madre y tener 65 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite lo realice un apoderado, deberá presentar un poder notarial.

Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde que cumpliste 20 años, y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años antes de solicitar el bono.

Cuáles son las otras condiciones provisionales

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Si no estás afiliada a un sistema previsional, debes recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde el 1 de julio de 2009.

Qué más debes saber sobre el Bono por hijo

El Bono por Hijo en Chile representa un reconocimiento tangible al rol que desempeñan las mujeres en la sociedad, especialmente en lo que respecta a la maternidad y su impacto en la vida laboral. Durante años, muchas madres han enfrentado interrupciones en su desarrollo profesional o han tenido que asumir empleos informales sin cotizaciones, lo que a largo plazo afecta directamente el monto de sus pensiones. Este bono, al considerar cada hijo nacido o adoptado como un factor que incrementa la pensión, busca equilibrar esas desigualdades históricas y brindar mayor seguridad económica en la vejez.

Más allá de su dimensión económica, el Bono por Hijo también tiene un valor simbólico y social. Reconoce el trabajo no remunerado que implica criar y cuidar, una labor que, aunque fundamental, ha sido invisibilizada por décadas en las políticas previsionales. Este beneficio constituye un paso hacia un sistema más justo, donde las experiencias de vida de las mujeres son tomadas en cuenta y valoradas en su dimensión real.