Más de 15 millones de chilenos deberán acercarse a las urnas este domingo 16 de noviembre debido a que se desarrollarán las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde se escogerá al próximo presidente, diputados y senadores. Es así que esta jornada electoral representa un hecho histórico para el país, ya que será la primera vez que el voto tenga carácter obligatorio, salvo las excepciones contempladas en la legislación nacional. De lo contrario, quienes no acudan a las urnas para votar podrían ser sancionados con una severa multa. En ese sentido, con el objetivo de que la ciudadanía conozca su local de votación y más, el Servicio Electoral de Chile (Servel) habilitó una plataforma que permite ingresar con solo número RUT. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE VOTAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025 EN CHILE?

Este domingo 16 de noviembre, millones de ciudadanos deberán acudir a las urnas para votar por su próximo presidente de la República, diputados y senadores. Sin embargo, en caso de que los chilenos no acudan a sufragar enfrentarán una multa que oscila entre 0,5 y 1,5 UTM. En cambio, los extranjeros y los chilenos residentes en el extranjero que estén habilitados para sufragar no estarán sujetos a esta sanción. Así, las mesas de votación estarán disponibles desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Por su parte, el Servel puso a disposición del elector una plataforma que permite consultar la mesa y local de votación en simples pasos:

Ingresa al sitio oficial del Servel a través de este LINK.

Escribe el número de tu RUT sin puntos ni guion.

Marcar la casilla de verificación “Captcha” para conocer los datos electorales.

¿QUIÉN VA GANANDO LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025 EN CHILE, SEGÚN ÚLTIMAS ENCUESTAS?

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Chile, en las que ocho candidatos como Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (P. Rep), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (PNL), Franco Parisi (PDG), Harold Mayne-Nicholls (ind.), Marco Enríquez-Ominami (ind.) y Eduardo Artés (ind.) disputarán el pase a la segunda vuelta y la posibilidad de convertirse en el próximo jefe de Estado. No obstante, según la última encuesta realizada por la Agencia Criteria, coloca a la izquierdista Jara en el primer lugar con un 27 %, una cifra que supone una reducción de un punto porcentual en comparación con la semana pasada.

De hecho, la exministra de Trabajo de Gabriel Boric anunció en su cierre de campaña que entre sus promesas está en aumentar el salario vital a 750.000 pesos (aproximadamente 700 euros). “Vamos a hacer que cada familia chilena pueda llegar tranquila a fin de mes, ese es mi compromiso, ese es mi sello: dignidad, trabajo decente y buenos salarios. En mi gobierno no solo habrá mayor seguridad pública en los barrios, sino que además vamos a tirar el hilo donde les duele, en la ruta del dinero sucio“, dijo Jara, quien cerró su campaña en la plaza de Maipú.

Asimismo, en la segunda posición el estudio ubica a Kast, quien registra un 23 % de respaldo de la población. Aunque, los sondeos más recientes reflejan una caída en su respaldo, acercándolo cada vez más al otro candidato ultraderechista, el libertario Johannes Kaiser, así como a la postulante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei. Puestos más abajo se encuentra Harold Mayne-Nicholls con 3 % (−1), Marco Enríquez-Ominami, como independiente, con 2 %, y Eduardo Artés, con 1 % de apoyo. “Somos nosotros y no otros lo que tenemos la mejor opción para derrotar a esa izquierda y llegar al poder al 11 de marzo”, aseguró Kast.

