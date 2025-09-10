El regreso de Marcelo Bielsa a Chile estuvo marcado por la emoción. Esta vez, el técnico argentino volvió como entrenador de Uruguay, justo en el partido que significó la despedida de ‘La Roja’ de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde el equipo chileno firmó la peor campaña de su historia.

La presencia del ‘Loco’ en el país desató múltiples muestras de afecto por parte de los hinchas, quienes no olvidan su exitoso paso por su selección. En las tribunas del estadio se escucharon cánticos de aliento como “Bielsa querido”, que reflejaron el vínculo especial entre el público y el ‘Loco’. A continuación, te contamos cuál fue la reacción del estratega.

¿CÓMO REACCIONÓ MARCELO BIELSA AL HOMENAJE DE LOS HINCHAS?

Una vez finalizado el encuentro, Bielsa se tomó un momento para referirse al recibimiento que tuvo en suelo chileno. El entrenador reconoció que quedó conmovido por las muestras de cariño que recibió en el estadio y en las horas previas al duelo. “Los recuerdos que tengo son hermosos. Aquella época fue maravillosa. A nivel personal, laboral, el contacto con el pueblo chileno. En ese sentido, soy muy agradecido”, afirmó.

El técnico añadió que su experiencia en Chile fue una de las más enriquecedoras de su carrera y que aún guarda un fuerte lazo con la gente. “Uno dice que recibe más de lo que merece. Pareciera que es falsa modestia, pero creo que en mi paso por Chile recibí mucho, di todo lo que pude”, expresó al momento de valorar lo vivido en la Roja entre 2007 y 2011.

@latercera Tras casi 15 años, Marcelo Bielsa volvió a Chile para el partido entre Uruguay y La Roja, y fue ovacionado por los hinchas chilenos que entonaron: "Bielsa, Bielsa querido, los chilenos, jamás te olvidarán”. El momento fue registrado y compartido por el usuario @RodEyzaguirre en X, capturando un emotivo homenaje. ♬ sonido original - La Tercera

¿QUÉ PIENSA BIELSA SOBRE EL FUTURO DE ‘LA ROJA’?

Más allá de las muestras de afecto, Bielsa aprovechó la instancia para entregar su visión sobre el futuro inmediato del fútbol chileno. Según el entrenador, el país cuenta con una generación interesante de futbolistas capaces de sostener un nuevo proceso de crecimiento.

“Hay un grupo, Chile tiene buenos extremos, atacantes, tiene una base que puede ser el soporte de los años próximos. También tiene algunos volantes destacados”, explicó al analizar las virtudes que observa en el plantel, según recoge Red Gol.

El estratega argentino sostuvo que, con la materia prima existente, se puede construir un equipo competitivo de cara al próximo ciclo clasificatorio. “Si yo fuera responsable u observador del fútbol de Chile, creo que va a crecer y construirá un equipo bueno”, señaló, transmitiendo optimismo respecto al porvenir de la Roja.

Además, puntualizó que existe un núcleo de jugadores jóvenes que podrían convertirse en pilares para ese objetivo. “Vería con optimismo el crecimiento y desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años. Hay 10-12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes”, sostuvo.

@celulapluscl Tras casi 15 años, el entrenador argentino Marcelo Bielsa regresó a Chile para dirigir a Uruguay contra la "Roja", partido que terminó en empate. Los hinchas chilenos le mostraron gran afecto con cánticos y pancartas. Bielsa se emocionó y agradeció el cariño, afirmando que sus recuerdos de Chile son "maravillosos". Además, se mostró optimista sobre el futuro de la selección chilena y admitió que Uruguay no mereció ganar el partido. #Bielsa #Análisis #Selección #Chile #LaRoja ♬ sonido original - Celula Plus

¿POR QUÉ EL REGRESO DE MARCELO BIELSA A CHILE GENERÓ TANTA EXPECTACIÓN?

La vuelta de Bielsa a Chile coincidió con un momento crítico para la selección nacional, que terminó como colista de la clasificación sudamericana tras encadenar nueve derrotas y once empates. En contraste con ese presente desolador, la presencia del técnico argentino trajo a la memoria los años de mayor esperanza de la Roja, cuando bajo su dirección el país regresó a un Mundial tras doce años de ausencia.

Por eso, el homenaje espontáneo de los hinchas no solo fue un gesto de gratitud hacia el pasado, sino también una señal de anhelo de que Chile pueda retomar un camino de crecimiento como el que Bielsa vislumbra en los jóvenes talentos actuales.