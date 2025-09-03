Los recursos naturales son esenciales para los ecosistemas y la regulación del clima, siendo el agua uno de los elementos más vitales con fines de supervivencia que asimismo representa un derecho humano tan fundamental como necesario. En ese sentido, la interrupción de dicho servicio básico siempre representa incomodidad por parte de la ciudadanía afectada, y ahora varias zonas de Chile son aquellas que durante fechas puntuales de setiembre 2025, precisamente experimentarán megacorte anunciado de manera oficial debido a razones muy particulares.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL MEGACORTE DE AGUA EN CHILE Y DURANTE 36 HORAS APROXIMADAS?

Oficialmente, parte de la Región Metropolitana chilena se quedará sin agua potable durante 36 horas aproximadas, y esto debido a razones muy particulares anunciadas hacia fines de agosto 2025 por parte de Aguas Andinas.

La mayor empresa sanitaria del país sudamericano, y una de las más importantes del mundo, dio a conocer mediante redes sociales y página web oficial también, que "a partir de las 20.00 horas del viernes 5 de septiembre, hasta las 09.00 horas del domingo 7 de septiembre“, los ciudadanos de hasta 6 comunas, terminarán viéndose afectados a raíz de suspensión temporal del servicio por motivo compartido a continuación.

Aguas Andina anuncia interrupción de servicio básico en hasta 6 comunas de la Región Metropolitana, y esto debido a trabajos que darán paso a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

“Con el objetivo de modificar su red de distribución de agua potable para dar paso a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago”, expone Aguas Andinas para explicar la razón detrás del megacorte ascendente a las 36 horas que sin lugar a dudas genera incomodidad en los vecinos de las zonas donde pasará a efectuarse “movimiento de estructuras relevantes”, tal y como puede evidenciarse a través de redes sociales.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, esta suspensión temporal busca facilitar “que continúen las faenas de construcción del nuevo tramo del Teleférico del parque que unirá el sector de Pio Nono con la cumbre del cerro”, y según Eugenio Rodríguez como director de Clientes y Desarrollo Comercial de dicha empresa, mediante el traslado de “parte importante del Acueducto El Carmen” por lo cual precisamente se programa el evento de interrupción destacado.

ESTAS SON LAS COMUNAS CHILENAS QUE SE VERÁN AFECTADAS POR EL MEGACORTE DE AGUA ENTRE EL VIERNES 5 Y DOMINGO 7 DE SETIEMBRE

Independencia

Conchalí

Recoleta

Renca

Providencia

Santiago

¿HABRÁN PUNTOS PARA ABASTECIMIENTO EN LAS 6 COMUNAS CHILENAS? ESTO PRECISA AGUAS ANDINAS AL RESPECTO

La programación de interrupción de servicio de agua potable en Independencia y sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago, hoy llama la atención generando lógica incomodidad por parte del vecino chileno, pero según autoridades, resultando necesaria a fin de facilitar la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago cuyo proyecto es gestionado por SERVIU.

Al respecto, te contamos que si bien habrá megacorte de 36 horas entre las 8 de la noche del viernes 5 de setiembre y las 9 de la mañana del domingo 7, Aguas Andinas “dispondrá de 62 puntos para abastecimiento alternativo a disposición de la ciudadanía”, y en las siguientes direcciones:

Independencia

1. Rivera esquina Adolfo Ibáñez

2. Rivera esquina Teniente Bisson

3. Baldomero Flores esquina El Pino

4. Estadio Juan Antonio Ríos

5. Vivaceta esquina San Luis

6. Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

7. Fermín Vivaceta esquina Venecia

8. Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

9. Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol

11. Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

12. Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

13. Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

14. Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

15. Carrión esquina Fermín Vivaceta

16. Guanaco esquina General Saavedra

17. Maruri esquina Plaza Central

18. Retiro esquina Escanilla

19. Barnechea esquina Pinto

20. Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

21. Av. La Paz frente al N°482

Renca

22. Juana Átala de Hirmas (Callejón)

23. Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

24. Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

25. Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

26. Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

27. Los Helechos esquina Las Siemprevivas

28. Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

29. Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

30. 18 de Septiembre esquina Gabriela Mistral

31. Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago

32. Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

33. Victoria Subercaseaux esquina Rosal

34. Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

35. Santa Isabel esquina Raulí

36. Lira esquina Curicó

37. Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta

38. Dorsal con Diagonal José María Caro

39. El Manzano con Buenos Aires

40. Gávila N°1980

41. Justicia Social N°255

42. Las Brisas N°680

43. Las Galaxias N°1210

44. Recoleta N°2774

45. Reina de Chile con Vicuña

46. Einstein con La Conquista

47. Av. Recoleta con México

48. Francisco Silva con Esteban Merello

49. Colo Colo con Unión Española

50. Bellavista con Av. Recoleta

51. Antonia López de Bello con Purísima

52. Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia

53. El Arzobispo con Bellavista

54. Antonia López de Bello con Constitución

55. Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí

56. Av. Independencia 3499

57. Teniente Yavar con Barón de Juras Reales

58. Av. Dorsal N°1495

59. Guanaco con Dorsal

60. Santa Inés con Barón de Juras Reales

61. Vivaceta con El Olivo

62. Nueva Monterrey con Nueva Monterrey

Si tienes dudas al respecto, encuentra mayor información visitando la sección “Trabajos en la Ciudad” de la Oficina Virtual de Aguas (www.aguasandinas.cl), comunicándote vía telefónica mediante el Contact Center (+56227312400 desde red fija, *8000 desde celulares), o revisando los canales oficiales de la empresa sanitaria en X, Facebook e Instagram.