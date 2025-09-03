Los recursos naturales son esenciales para los ecosistemas y la regulación del clima, siendo el agua uno de los elementos más vitales con fines de supervivencia que asimismo representa un derecho humano tan fundamental como necesario. En ese sentido, la interrupción de dicho servicio básico siempre representa incomodidad por parte de la ciudadanía afectada, y ahora varias zonas de Chile son aquellas que durante fechas puntuales de setiembre 2025, precisamente experimentarán megacorte anunciado de manera oficial debido a razones muy particulares.
¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL MEGACORTE DE AGUA EN CHILE Y DURANTE 36 HORAS APROXIMADAS?
Oficialmente, parte de la Región Metropolitana chilena se quedará sin agua potable durante 36 horas aproximadas, y esto debido a razones muy particulares anunciadas hacia fines de agosto 2025 por parte de Aguas Andinas.
La mayor empresa sanitaria del país sudamericano, y una de las más importantes del mundo, dio a conocer mediante redes sociales y página web oficial también, que "a partir de las 20.00 horas del viernes 5 de septiembre, hasta las 09.00 horas del domingo 7 de septiembre“, los ciudadanos de hasta 6 comunas, terminarán viéndose afectados a raíz de suspensión temporal del servicio por motivo compartido a continuación.
“Con el objetivo de modificar su red de distribución de agua potable para dar paso a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago”, expone Aguas Andinas para explicar la razón detrás del megacorte ascendente a las 36 horas que sin lugar a dudas genera incomodidad en los vecinos de las zonas donde pasará a efectuarse “movimiento de estructuras relevantes”, tal y como puede evidenciarse a través de redes sociales.
De acuerdo a la información compartida oficialmente, esta suspensión temporal busca facilitar “que continúen las faenas de construcción del nuevo tramo del Teleférico del parque que unirá el sector de Pio Nono con la cumbre del cerro”, y según Eugenio Rodríguez como director de Clientes y Desarrollo Comercial de dicha empresa, mediante el traslado de “parte importante del Acueducto El Carmen” por lo cual precisamente se programa el evento de interrupción destacado.
ESTAS SON LAS COMUNAS CHILENAS QUE SE VERÁN AFECTADAS POR EL MEGACORTE DE AGUA ENTRE EL VIERNES 5 Y DOMINGO 7 DE SETIEMBRE
- Independencia
- Conchalí
- Recoleta
- Renca
- Providencia
- Santiago
¿HABRÁN PUNTOS PARA ABASTECIMIENTO EN LAS 6 COMUNAS CHILENAS? ESTO PRECISA AGUAS ANDINAS AL RESPECTO
La programación de interrupción de servicio de agua potable en Independencia y sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago, hoy llama la atención generando lógica incomodidad por parte del vecino chileno, pero según autoridades, resultando necesaria a fin de facilitar la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago cuyo proyecto es gestionado por SERVIU.
Al respecto, te contamos que si bien habrá megacorte de 36 horas entre las 8 de la noche del viernes 5 de setiembre y las 9 de la mañana del domingo 7, Aguas Andinas “dispondrá de 62 puntos para abastecimiento alternativo a disposición de la ciudadanía”, y en las siguientes direcciones:
- Independencia
1. Rivera esquina Adolfo Ibáñez
2. Rivera esquina Teniente Bisson
3. Baldomero Flores esquina El Pino
4. Estadio Juan Antonio Ríos
5. Vivaceta esquina San Luis
6. Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
7. Fermín Vivaceta esquina Venecia
8. Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
9. Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol
11. Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
12. Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
13. Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
14. Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
15. Carrión esquina Fermín Vivaceta
16. Guanaco esquina General Saavedra
17. Maruri esquina Plaza Central
18. Retiro esquina Escanilla
19. Barnechea esquina Pinto
20. Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
21. Av. La Paz frente al N°482
- Renca
22. Juana Átala de Hirmas (Callejón)
23. Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
24. Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
25. Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
26. Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
27. Los Helechos esquina Las Siemprevivas
28. Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
29. Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
30. 18 de Septiembre esquina Gabriela Mistral
31. Los Aromos esquina Pje. 12
- Santiago
32. Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
33. Victoria Subercaseaux esquina Rosal
34. Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
35. Santa Isabel esquina Raulí
36. Lira esquina Curicó
37. Angamos esquina Santa Victoria
- Recoleta
38. Dorsal con Diagonal José María Caro
39. El Manzano con Buenos Aires
40. Gávila N°1980
41. Justicia Social N°255
42. Las Brisas N°680
43. Las Galaxias N°1210
44. Recoleta N°2774
45. Reina de Chile con Vicuña
46. Einstein con La Conquista
47. Av. Recoleta con México
48. Francisco Silva con Esteban Merello
49. Colo Colo con Unión Española
50. Bellavista con Av. Recoleta
51. Antonia López de Bello con Purísima
52. Camino el Carmen (Cancha el Indio)
- Providencia
53. El Arzobispo con Bellavista
54. Antonia López de Bello con Constitución
55. Bellavista con Carlos Walker Martínez
- Conchalí
56. Av. Independencia 3499
57. Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
58. Av. Dorsal N°1495
59. Guanaco con Dorsal
60. Santa Inés con Barón de Juras Reales
61. Vivaceta con El Olivo
62. Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
Si tienes dudas al respecto, encuentra mayor información visitando la sección “Trabajos en la Ciudad” de la Oficina Virtual de Aguas (www.aguasandinas.cl), comunicándote vía telefónica mediante el Contact Center (+56227312400 desde red fija, *8000 desde celulares), o revisando los canales oficiales de la empresa sanitaria en X, Facebook e Instagram.