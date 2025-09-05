El manejo autorizado de automóviles en Chile, hoy requiere de brevete emitido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) como entidad de Gobierno que desde enero 2025, implementa gradualmente el proyecto que implica la obtención de dicho documento a nivel nacional. Según figura precisado mediante redes sociales, por ejemplo, la licencia de conducir digital ha llegado oficialmente a la Región Metropolitana, y en ese sentido resulta vital que consideres los pasos a seguir para obtenerla.

ASÍ ES LA NUEVA LICENCIA DE CONDUCIR DIGITAL QUE PONE A TU DISPOSICIÓN EL MTT CHILENO

Una nueva etapa vinculada a la tecnología, ha llegado a Chile tras el lanzamiento oficial de la licencia de conducir digital a la Región Metropolitana, y esto tras proceso de implementación gradual iniciado el 15 de enero con intervenciones en Tarapacá y Aysén.

De acuerdo al cronograma que establece el MTT, las primeras etapas del Plan Piloto que contemplan testeos técnicos al Sistema de Gestión de Licencias de dicha entidad de Gobierno para la realización de pruebas, activación y capacitación de usuarios, se dieron por iniciadas en esas regiones puntuales, y de manera progresiva, el otorgamiento de brevete ha ido haciéndose efectivo beneficiando a los conductores que así lo requieran.

Hoy la licencia de conducir digital que no reemplaza a la física, según gobierno de Chile, te ofrece desde código QR de alta seguridad hasta poder portarla en dispositivo móvil una vez descargado mediante aplicativo que lanza la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET).

“Luego de haber comenzado este proceso en enero de este año, llegamos a la Región Metropolitana cubriendo a la totalidad de la población del país”, dijo el titular del MTT, Juan Carlos Muñoz, destacando además la dotación a millones de ciudadanos de “un documento más robusto, con más información, además de nuevas herramientas para fiscalizar a los conductores”.

Al respecto, resulta importante puntualizar que por primera vez, esta licencia digital considera la habilitación de “una plataforma de administración interconectada con otras instituciones, como el Registro Civil, Carabineros, Municipalidades y los Juzgados de Policía Local”, y ello buscando optimizar también el trabajo de fiscalización llevado a cabo por parte de las autoridades competentes mencionadas.

¿QUIÉNES PUEDEN OBTENER LA LICENCIA DIGITAL EN CHILE?

El gobierno de Chile mediante la CONASET del MTT, hoy confirma que a la fecha un total de 117 mil 551 licencias digitales han sido emitidas en el país desde el 15 de enero de 2025, fecha de su implementación gradual, mientras “más de 15 mil personas ya activaron y usan la aplicación móvil, entre quienes recibieron el nuevo documento”.

A propósito del lanzamiento oficial en Región Metropolitana cumpliendo con el cronograma establecido e iniciado a partir de la quincena del primer mes del año, te contamos que quienes pueden obtenerlo acudiendo a la Dirección de Tránsito de municipios autorizados para emisión, son aquellos conductores que requieran renovar brevete o tramitarlo por primera vez.

Luz Renata Infante, secretaria ejecutiva de la CONASET, también se pronunció acerca de proceso de implementación de la licencia de conducir digital sobre territorio chileno, manifestando así a modo de sugerencia dirigida a la ciudadanía, que tanto el documento electrónico como físico “tienen la misma validez, por lo que recomendamos a los conductores portar ambas”.