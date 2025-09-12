Las tradiciones y costumbres se ponen de manifiesto cuando países del mundo conmemoran aniversarios de independencia sobre todo. Al respecto, setiembre se presenta como quizá el mes más importante para los ciudadanos chilenos anualmente, siendo las Fiestas Patrias 2025 aquellas celebraciones que traen consigo la obligatoriedad entorno a la instalación de bandera en hogares e instituciones públicas, por ejemplo, pero solo durante fechas puntuales de dicho periodo.

DURANTE QUÉ FECHAS DE SETIEMBRE ES OBLIGATORIA LA INSTALACIÓN DE BANDERA CHILENA POR FIESTAS PATRIAS, SEGÚN GOBIERNO

Arrancó un nuevo periodo de días a nivel global, y setiembre no queda duda que es el mes más importante para el país gobernado por Gabriel Boric, siendo las Fiestas Patrias el gran evento donde suele evidenciarse colorido en las calles gracias al izamiento de bandera de carácter obligatorio.

De esta forma lo precisa el propio Estado del territorio sudamericano que durante el 18 y también 19 del noveno mes del año, conmemora un aniversario más de su independencia, haciendo hincapié en que si no realizas la correcta instalación de dicho emblema nacional, podrías tener que terminar pagando elevado monto económico como multa.

Iza tu bandera durante el 18 y 19 de setiembre en Chile, y evita multas impuestas por Fiestas Patrias. (Fuente: iStock) / Mayra Perez Diaz

Las celebraciones de Fiestas Patrias en Chile, revisten de suma importancia para el gobierno de turno, y por ende la bandera continúa debiendo izarse obligatoriamente a nivel nacional con la finalidad de conmemorar los aniversarios de independencia correspondientes.

Según la información compartida de manera oficial, si no lo haces efectivo durante las fechas puntuales del 18 y 19 de setiembre, estarías incurriendo en falta que genera una multa ascendente a entre 1 y 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Hoy la UTM llega a los 69 mil 265 pesos que podrías estar teniendo que cancelar ante las autoridades competentes de no cumplir con la correcta instalación de la bandera chilena tanto en domicilios como edificios de zonas urbanas y rurales del país.

FIESTAS PATRIAS 2025: ASÍ DEBES INSTALAR LA BANDERA CHILENA EN DOMICILIOS Y EDIFICIOS DEL PAÍS, SEGÚN LEY

La bandera debe izarse en un mástil de color blanco, hasta el tope superior y colocarla de forma que la estrella quede en el costado izquierdo de quien la mira.

Si vas a instalar la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana, por ejemplo), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

Si vas a instalar la bandera de manera vertical (colgada en una ventana, por ejemplo) la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

DE ESTA FORMA SE PREPARA EL GOBIERNO DE CHILE PARA LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS 2025

Con setiembre 2025 llega uno de los meses más esperados por el pueblo chileno, y es que además del aguinaldo que reciben pensionados y trabajadores del sector público, las Fiestas Patrias otorgan de manera oficial, el goce de varios días con descanso remunerado.

Hoy los feriados representan instantes de ocio que según el gobierno de Gabriel Boric, deben disfrutarse llevando a cabo acciones prudentes, y tomando en consideración sobre todo, la implementación de campañas preventivas como el denominado “Por Un 18 Seguro”.

En efecto, el ‘Dieciocho’ de Fiestas Patrias suele traer consigo la movilización de millones de personas a nivel nacional, siendo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) una de las entidades estatales chilenas que mediante página web anuncia lanzamiento de relevantes líneas de acción lideradas por la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET) desde 1990.

Con respecto a la campaña preventiva mencionada, Juan Carlos Muñoz, titular de dicho organismo, refirió que esta jornada junto al feriado del 19 de setiembre, “... son una fecha para celebrar, pero también son días en que lamentablemente aumenta el riesgo en las calles y carreteras”.

Por el motivo expuesto, hoy llama la atención el “Pueblito El Silencio” como localidad ficticia cuyo spot tiene el objetivo de concientizar a la población acerca de los riesgos que traen consigo la “imprudencia e irresponsabilidad en la conducción”, y así evitar que durante las Fiestas Patrias 2025 tengan que lamentarse más lesionados y fallecidos chilenos.

“Por eso hacemos un llamado a la responsabilidad, complementario a las fiscalizaciones que hemos implementado desde el Estado, a conducir atentos, no mezclar alcohol con la conducción y respetar siempre las normas del tránsito”, manifiesta el titular del MTT, Juan Carlos Muñoz, anunciando así también que en coordinación con los Carabineros, SENDA, municipios y la CONASET, se ha contemplado la ejecución de “más de 530 operativos de control en todo el país entre el 18 de agosto y el 18 de setiembre”.

Cabe resaltar, que asimismo, el gobierno de Gabriel Boric ha brindado detalles referentes a despliegue y coordinación intersectorial con miras a gozar de “Un 18 Seguro”, destacando entre varias medidas implementadas, que las carreteras durante el feriado largo, dispondrán del “Peaje a Luca” en la Ruta 68 y Ruta 5 en horas de menor flujo, mientras por tercer año consecutivo, los «Puntos Morados», con información y apoyo a víctimas de violencia de género, se mantendrán disponibles en lugares públicos como fondas y ramadas.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS OFICIALES DE FIESTAS PATRIAS 2025 EN CHILE?

La nación que lidera Gabriel Boric, forma parte de los territorios sudamericanos donde la población puede acceder a diversos beneficios, y entre los cuales por temporada cívica, figuran hasta dos fechas de asueto durante el mes de setiembre.

Es así como los feriados chilenos por Fiestas Patrias 2025, se presentan anualmente como la gran chance que tienen los trabajadores públicos y privados, de descansar y aprovechar esas jornadas realizando actividades fuera del ámbito laboral.

Chile conmemora nuevo aniversario de Fiestas Patrias en 2025, y desde el gobierno otorgándole a la ciudadanía, la celebración de días feriados como el 18 y 19 de setiembre. (Fuente: iStock) / Frazao Studio Latino

A continuación, y con respecto a los venideros asuetos que en este año generan un fin de semana largo, te compartimos el detalle acerca de cada uno hoy calendarizado por parte del gobierno de Gabriel Boric:

Jueves 18 de setiembre

- Independencia Nacional (irrenunciable)

Viernes 19 de setiembre

- Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)

Tal y como lo resaltamos líneas arriba, en esta ocasión ambos feriados decretados por las Fiestas Patrias de Chile, terminarán generando que junto al sábado 20 y domingo 21 del octavo mes del año, la población beneficiaria pueda gozar de hasta 4 jornadas libres legalmente institucionalizadas.