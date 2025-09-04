Las celebraciones entorno a las Fiestas Patrias 2025 en Chile, hoy traen consigo el otorgamiento de aguinaldo dirigido a pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS). A propósito del pago del tradicional subsidio otorgado en setiembre 2025, el gobierno de Gabriel Boric confirma mediante plataformas oficiales, que los abonos han empezado a efectuarse oficialmente, y en favor de millones de adultos mayores cuya condición les permite percibirlo cada año.

ESTE MONTO RECIBEN LOS PENSIONADOS DEL IPS POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025

Tradicional y legalmente, los trabajadores del sector público y también adultos mayores jubilados, perciben esta gratificación puntual de manera extraordinaria, y desde hace más de 30 años conmemorando el aniversario patrio conocido coloquialmente como el Dieciocho.

Según lo precisa información compartida de manera oficial por parte del IPS, el monto base del aguinaldo de Fiestas Patrias dirigido a pensionados, asciende hoy a los $25.280 que se pagan junto al subsidio correspondiente a setiembre 2025, y desde el día 1 siempre y cuando el beneficiario figure cumpliendo con ciertos requisitos.

Al respecto, también te contamos que dicha cantidad de dinero pagada por el gobierno de Chile solo una vez por año, y desde 1992 de acuerdo a Ley 19163, pasaría a incrementarse en $12.969 por “cada persona que, al 31 de agosto de 2025, tengas acreditada como carga familiar, aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450“.

El pago de aguinaldo por Fiestas Patrias en Chile, ha empezado a hacerse efectivo desde el 1 de setiembre, y en favor de más de 2 millones 800 mil pensionados que figuran afiliados al IPS. / Andrzej Rostek

Con motivo de las Fiestas Patrias celebradas históricamente a mediados de cada mes de setiembre, asimismo resulta importante destacar que los pensionados del IPS acceden a cobro de aguinaldo tomando en consideración lo detallado, y sin aplicársele algún descuento ni considerársele para efectivizarse el pago de impuestos ni tampoco las cotizaciones previsionales y/o de salud.

ESTOS SON LOS PENSIONADOS QUE TIENEN DERECHO A COBRAR EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

Personas que al 31 de agosto de 2025, pertenezcan a alguno de estos grupos:

- Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

- Pensionados de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

- Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

- Pensionados de las leyes de Exonerados Políticos (Ley 19.234)

- Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley 16.744

- Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena)

- Pensionados de reparación

- Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con Garantía Estatal

- Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad

EN QUÉ GASTARÁN LOS CHILENOS EL DINERO DE AGUINALDO RECIBIDO POR FIESTAS PATRIAS 2025

Ha llegado sobre territorio chileno quizá el mes más importante del año tomando en consideración la tradicional celebración de las Fiestas Patrias que gracias al gobierno de Gabriel Boric, hoy traen consigo el otorgamiento de aguinaldo dirigido a tanto trabajadores del sector público como pensionados del país.

A propósito de ello, una encuesta de Randstad realizada y difundida por diversos medios locales, viene llamando la atención por revelar estadísticas y porcentajes entorno al uso de dicho beneficio económico, siendo un 31% de ciudadanos favorecidos quienes lo emplearán para realizar pago de deudas.

“El aguinaldo de Fiestas Patrias dejó de ser un bono más, para convertirse en un apoyo en el desarrollo de la cultura de la compañía”, remarca Natalia Zúñiga como directora de Marketing y Comunicaciones de dicha firma internacional que para Chile comparte los siguientes otros datos referentes a tan importante otorgamiento realizado por el gobierno de Gabriel Boric:

GASTO DEL AGUINALDO 2025

- El 37% de los trabajadores encuestados lo destinará a disfrutar de las Fiestas Patrias.

- El 18% de los trabajadores encuestados lo destinará a cubrir cuentas básicas del hogar.

- El 9% de trabajadores encuestados respondió que ha decidido ahorrarlo.

MONTO DEL AGUINALDO 2025

- El 42% de los trabajadores encuestados recibirá más de 90.000 pesos.

- El 31% de los trabajadores encuestados obtendrá entre 50.000 y 90.000 pesos.

- El 26% de los trabajadores encuestados recibirá menos de 50.000 pesos.

Asimismo, la información compartida por parte de Randstad, revela que las empresas chilenas vienen diversificando la manera de celebrar las Fiestas Patrias, y un 12% de los trabajadores pasará a recibir otro tipo de beneficios, un 9% la gift card, el 7% de encuestados una caja dieciochera con productos típicos, mientras otro porcentaje igual refiere que previamente gozará de tarde libre.