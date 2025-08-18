En miles de hogares, hay quienes dedican sus días y sus noches al cuidado de personas con discapacidad o con grados de dependencia que les impiden valerse por sí mismas. Son madres, padres, hermanos, hijas o incluso vecinos. No figuran en planillas, no reciben salario, pero cargan con una responsabilidad enorme: son personas cuidadoras. Pese a que su labor no es remunerada, el Estado en Chile reconoce su rol como esencial y les otorga acceso a ciertos beneficios. A continuación, te diremos cómo acceder a estos.

El punto de partida para acceder a los beneficios destinados a personas cuidadoras es la obtención de una credencial oficial que las reconoce como tales. El trámite, completamente gratuito y disponible en línea, elimina la necesidad de desplazamientos y busca facilitar el acceso a quienes ya tienen sus días colmados de responsabilidades.

Una vez registradas, cuidadoras y cuidadores pueden optar a distintas formas de apoyo. Entre ellas, el acompañamiento de la Red Local de Apoyos y Cuidados, presente actualmente en 151 comunas del país, que ofrece orientación y asistencia directa.

Además, existe un aporte económico mensual, no postulable, de hasta $32.991, entregado a quienes cumplan con los criterios establecidos por el programa. Se trata de un reconocimiento modesto, pero significativo, para una labor que, aunque históricamente invisibilizada, es vital en el entramado social.

Así puedes obtener la licencia de ‘Personas Cuidadoras"

El proceso para acceder a la credencial de persona cuidadora comienza en el sitio web del Registro Social de Hogares (RSH). Una vez dentro, se debe hacer clic en la opción “Ir a mi registro” e iniciar sesión utilizando la Clave Única.

En algunos casos, será necesario dirigirse al botón “Inicio” y luego navegar hacia las secciones “Información de tu hogar” y posteriormente “Información adicional”. Dentro de este apartado se desplegarán varias categorías; la correspondiente al trámite es “Cuidados”. Desde allí, las personas pueden iniciar el proceso para que su labor como cuidadoras sea formalmente reconocida.

Según la situación particular de cada hogar —ya sea que la persona brinde cuidados o conviva con un familiar que los recibe—, deberá seleccionarse la opción que corresponda dentro del formulario.

¿En cuánto tiempo te deben entregar la licencia?

Una vez finalizado el proceso de inscripción como persona cuidadora, la credencial será emitida en un plazo máximo de 60 días. El retiro deberá realizarse en la municipalidad correspondiente a la comuna de residencia, donde quedará formalizado el reconocimiento oficial de esta labor esencial.

Beneficios de la credencial de ‘Persona Cuidadora’

La credencial de persona cuidadora te permitirá acceder a los beneficios de la Red de Empresas Chile Cuida y acceso preferente en las sucursales u oficinas de los siguientes servicios con convenio:

FONASA (Fondo Nacional de Salud)

BancoEstado

SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo)

SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor)

ChileAtiende – IPS

Registro Civil e Identificación

SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad)

DICREP (Dirección General del Crédito Prendario)

Correos de Chile

Oficinas del Registro Social de Hogares en Municipalidades

SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)

SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor)

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

Tesorería General de la República

FOSIS

Al momento de presentar tu credencial, recuerda también mostrar tu cédula de identidad. Gradualmente se irán sumando nuevas instituciones a la entrega de este servicio.