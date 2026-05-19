En la actualidad, en Chile, las herramientas digitales cumplen un papel fundamental al potenciar la educación, el empleo, el comercio y los servicios públicos, además de contribuir a la conectividad y al avance tecnológico del país. De hecho, miles de personas utilizan este método para cumplir con sus obligaciones financieras, entre ellas el pago de los principales servicios básicos del hogar, así como diversas transacciones. En ese contexto, una reconocida plataforma de pagos y billetera digital reveló, a través de un análisis, el nivel en el que los chilenos concentran la mayor cantidad de pagos y el comportamiento que mantienen frente a los sistemas digitales que ayudan a simplificar diversas gestiones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DE QUÉ MANERA PAGAN SUS CUENTAS LOS CHILENOS?

A través de un estudio realizado por la plataforma Mercado Pago, compartido por Publimetro, se dio a conocer el comportamiento de pago de los ciudadanos chilenos, quienes registran el pico más alto de transacciones alrededor de las 11:00 a. m. y en horario nocturno entre las 9:00 p. m. y 10:00 p. m. En cuanto a los días de la semana, el informe señala que los miércoles se duplica el número de operaciones, superando ampliamente al domingo. Respecto al comportamiento mensual, el día 30 registra la mayor cantidad de pagos, evidenciando una tendencia de los usuarios a ponerse al día con sus deudas al cierre de mes o tras recibir el depósito de sus remuneraciones en cuentas bancarias o billeteras digitales.

¿Por qué los miércoles y las 11:00 horas son claves durante los dias de pagos en Chile? Foto: Portal Innova

Sin embargo, las 4:00 a. m. es el horario en el que se registra la menor cantidad de pagos de servicios. Cabe recordar que esta investigación se basa en más de un millón de transacciones realizadas en marzo de 2026. “Cada vez más personas usan Mercado Pago para resolver desde una sola app pagos que antes requerían distintas plataformas, fechas y métodos. Hoy vemos usuarios que organizan gran parte de sus gastos mensuales desde el celular, pagando servicios de forma simple, rápida y en pocos minutos. Esa experiencia más integrada y conveniente explica también el crecimiento sostenido que estamos viendo en el uso de Mercado Pago para resolver gastos cotidianos desde un solo lugar ”, explicó el Director Senior de Mercado Pago Chile, Matías Spagui.

¿EN QUÉ PAÍSES DE SUDAMÉRICA ESTÁ LA MAYOR POBLACIÓN DE PINGÜINOS?

A través de un informe del ‘World Population Review’, compartido por Somos Cosmos, reveló que los pingüinos presentan una variedad de especies alrededor del mundo, pero que habitan principalmente en el hemisferio sur. Es decir, la Antártida cuenta con la mayor población de estas aves marinas, siendo más de 44 millones. En cuanto a países, Chile ocupa la segunda posición, con 13 millones de pingüinos. Le siguen territorios como las Islas Malvinas, con 1,2 millones, y Argentina, con 1 millón. En la novena posición figura Brasil, con 10 mil ejemplares; mientras que Perú cierra el top 10 con una población estimada en 4 mil individuos.