Por Redacción EC

En la actualidad, en Chile, las herramientas digitales cumplen un papel fundamental al potenciar la educación, el empleo, el comercio y los servicios públicos, además de contribuir a la conectividad y al avance tecnológico del país. De hecho, miles de personas utilizan este método para cumplir con sus obligaciones financieras, entre ellas el pago de los principales servicios básicos del hogar, así como diversas transacciones. En ese contexto, una reconocida plataforma de pagos y billetera digital reveló, a través de un análisis, el nivel en el que los chilenos concentran la mayor cantidad de pagos y el comportamiento que mantienen frente a los sistemas digitales que ayudan a simplificar diversas gestiones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.