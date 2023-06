Una gran noticia fue realizada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien anunció el aumento del Bono Invierno para el mes de junio. El aviso genera esperanza en los beneficiarios de este programa, es por ello que en esta nota te contaremos qué adultos mayores recibirán el dinero extra; y te brindaremos otros datos relacionados a esta noticia que se ha convertido en el centro de la opinión pública en el país.

QUÉ ADULTOS MAYORES RECIBIRÁN AUMENTO EN JUNIO POR EL BONO INVIERNO EN LA CUENTA PÚBLICA

Durante su discurso de la Cuenta Pública 2023, el presidente de Chile, Gabriel Boric, sorprendió a la ciudadanía al anunciar un aumento en el monto del Bono Invierno para los pensionados del país. Esta medida tiene como objetivo brindar un mayor apoyo económico a los adultos mayores y mejorar su calidad de vida.

El Bono Invierno es un importante beneficio que se otorga a los pensionados que cumplen con ciertos requisitos establecidos por el gobierno. En mayo, se realizó el pago del bono correspondiente a un monto de $74.767, el cual fue destinado a ayudar a los pensionados a enfrentar los gastos adicionales que surgen durante la temporada de invierno.

Sin embargo, el anuncio del presidente Boric indica que este mes se realizará un pago adicional similar al monto del Bono Marzo Extraordinario. Esta medida tiene como objetivo entregar un apoyo extra a los adultos mayores en un momento en que se enfrentan a desafíos económicos y de salud, especialmente en medio de la pandemia.

El aumento en el monto del Bono Invierno se traducirá en una mejora significativa en las pensiones de cientos de adultos mayores en Chile. Esto permitirá que tengan un mayor poder adquisitivo y puedan hacer frente a los gastos cotidianos, así como a los relacionados con la temporada de invierno, como la calefacción, ropa adecuada y cuidados de salud.

Cabe destacar que este anuncio es parte de las medidas adoptadas por el gobierno para abordar la situación de los pensionados y mejorar su bienestar. Durante el discurso de la Cuenta Pública, el presidente Boric reafirmó su compromiso con la implementación de reformas para asegurar pensiones dignas y justas en el país.

El aumento en el monto del Bono Invierno refuerza la importancia de reconocer la contribución y el derecho de los adultos mayores a una vida digna y de calidad. Además, esta medida demuestra el compromiso del gobierno de escuchar las necesidades de la población y trabajar en pro de la equidad y el bienestar de los ciudadanos.

Los adultos mayores que recibirán aumento en junio a través del Bono Invierno serán:

Personas pensionadas del IPS, de ISL, Dipreca, Capredena y de las Mutualidades de empleadores. Estas personas recibirán el bono siempre que tengan una pensión inferior o igual a $201.677.

Personas pensionadas de AFP que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

Personas pensionadas de AFP o compañías de seguros que adicionalmente se encuentren percibiendo Aporte Previsional Solidario de Vejez , y cuyas pensiones previsionales sean inferiores o iguales a $201.677 (sin considerar el monto del Aporte Previsional Solidario en ese cálculo).

Todas las personas beneficiarias de la PGU que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional.

Personas pensionadas de AFP y compañías de seguros que adicionalmente se encuentren percibiendo una PGU, y cuyas pensiones previsionales sean inferiores o iguales a $201.677 (sin considerar el monto de la PGU en ese cálculo).

QUÉ ES EL BONO INVIERNO

El Bono Invierno es un beneficio económico que se otorga en Chile a los pensionados y adultos mayores durante la temporada de invierno. Este bono tiene como objetivo proporcionar un apoyo adicional a aquellos que enfrentan mayores gastos y desafíos durante los meses más fríos del año.

El Bono Invierno se entrega a través del Instituto de Previsión Social (IPS) a los pensionados que cumplen con ciertos requisitos establecidos por el gobierno. Estos requisitos pueden variar cada año y se anuncian previamente para que los beneficiarios puedan solicitar el bono de manera oportuna.

El monto del Bono Invierno también puede variar de acuerdo a las políticas establecidas por el gobierno. Generalmente, el bono tiene un valor fijo, el cual es determinado para cada temporada invernal. Este monto busca ayudar a los adultos mayores a hacer frente a los gastos adicionales asociados con el invierno, como la calefacción, la ropa adecuada y los cuidados de salud.

Es importante destacar que el Bono Invierno no se considera parte de la pensión regular de los adultos mayores, sino que es un beneficio adicional y no se encuentra sujeto a descuentos ni impuestos. Además, el bono se paga de forma única y no se renueva mensualmente como una pensión regular.

El proceso para solicitar y recibir el Bono Invierno es relativamente sencillo. Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos establecidos, que pueden incluir tener una pensión igual o inferior a un determinado monto, estar afiliado a una institución de previsión social y cumplir con otros criterios específicos establecidos por el gobierno. Los pensionados que cumplen con estos requisitos deben realizar el trámite correspondiente para solicitar el bono en el periodo designado por el IPS.

El Bono Invierno es una importante medida de apoyo social que busca garantizar una mayor protección y bienestar para los adultos mayores en Chile durante la temporada de invierno. Además, esta iniciativa resalta la importancia de reconocer y valorar la contribución de los pensionados al desarrollo del país, brindándoles un apoyo adicional en momentos en que enfrentan mayores desafíos económicos y de salud.