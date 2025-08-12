En medio de una crisis económica, que obliga a muchas familias a cubrir gastos imprevistos y otras necesidades para mantener una vida estable, el Gobierno de Chile anunció una buena noticia destinada a beneficiar a la población: el Bono Logro Escolar 2025. El estipendio, que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF), está dirigido exclusivamente a ayudar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad con mejor rendimiento académico de su promoción. Ante ello, los ciudadanos se preguntan cuáles son los requisitos y el monto que recibirán los beneficiarios de este subsidio, considerado un importante apoyo en medio de un contexto de dificultades económicas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL BONO LOGRO ESCOLAR 2025?

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los estudiantes que cursan entre 5º básico y 4º medio, y que se encuentren dentro del 30 % con mejor rendimiento académico de su promoción, según el Registro Social de Hogares (RSH), el Estado de Chile implementó la entrega del Bono Logro Escolar 2025, perteneciente al Ingreso Ético Familiar (IEF). Este subsidio se deposita automáticamente en la CuentaRUT del beneficiario asignado de la familia, a través del BancoEstado. Es decir, no es necesario que el estudiante o familiar realicen algún trámite, ya que solo basta que se cumpla con los requisitos constatados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El Bono Logro Escolar está dirigido a ayudar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad con mejor rendimiento académico.

A pesar de que no existe una fecha oficial para la entrega del Bono Logro Escolar, se espera, según medios locales, que se deposite en la quincena de septiembre. Mientras tanto, el gobierno chileno dispuso de una plataforma web para que las personas ingresen a consultar con el RUT del alumno o ClaveÚnica si fueron seleccionados como beneficiarios (LINK). En cuanto a los montos, el estipendio se divide en dos tramos, o sea $ 82 181 para estudiantes que estén en el primer 15 % de mejor rendimiento académico y $ 49 310 para los que se encuentren en el segundo 15 % de mejor rendimiento dentro de su promoción.

Los estudiantes que reciben el Bono Logro Escolar 2025