Las Fiestas Patrias de Chile 2025 ya empiezan a sentirse en el ambiente, y muchos chilenos se preparan para vivir uno de los momentos más esperados del año. Entre cuecas, empanadas y fondas, se aproxima un receso que promete descanso y celebraciones familiares a lo largo de todo el país.

Este año el calendario trae buenas noticias para quienes esperan desconectarse de la rutina: septiembre tendrá un feriado extendido que permitirá aprovechar al máximo cada jornada. A continuación, te contamos cuándo es el feriado largo.

¿CUÁNDO SERÁ EL FERIADO LARGO DE FIESTAS PATRIAS 2025?

En el 2025, las Fiestas Patrias llegarán con varios días para disfrutar. Los feriados oficiales son el jueves 18 y el viernes 19 de septiembre. A estos se suman el sábado 20 y el domingo 21, conformando así un receso de cuatro jornadas seguidas para la mayoría.

De este modo, quienes logren coordinar sus días libres podrán descansar hasta cinco días completos si agregan el miércoles 17 o el lunes 22, transformando las Fiestas Patrias en una pausa aún más extensa. Sin duda, un respiro ideal para viajar, compartir en familia o simplemente relajarse.

¿DÓNDE SE PUEDE VIAJAR DURANTE EL FERIADO LARGO?

El calendario invita a planificar pequeñas escapadas. Chile ofrece una variedad de destinos que permiten desconectarse y vivir experiencias diferentes según la zona que se elija. A continuación, gracias a la plataforma Chile es Tuyo, te mostramos algunas alternativas que se adaptan tanto a quienes buscan aventura al aire libre como a los que prefieren relajarse con calma, degustar gastronomía local o descubrir rincones pintorescos en compañía de familia y amigos.

1. San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta)

Conocido como uno de los desiertos más atractivos del mundo, San Pedro combina paisajes únicos como el Valle de la Luna, las Lagunas Altiplánicas y los géiseres del Tatio. Se puede optar por itinerarios cargados de aventura, como trekking y paseos en bicicleta, o bien por experiencias más relajadas, como visitas a termas y recorridos por el pueblo y su gastronomía típica.

2. Vilches Alto y la Reserva Nacional Altos de Lircay (Región del Maule)

A pocas horas de Santiago, este pulmón verde es perfecto para quienes buscan trekking y contacto directo con la naturaleza. Senderos como el que lleva al Enladrillado ofrecen vistas panorámicas impresionantes, mientras que otros caminos permiten avistar fauna nativa como pudúes, zorros y carpinteros negros. También es posible disfrutar de caminatas suaves y aire puro sin necesidad de experiencia previa.

3. Saltos del Laja y Parque Nacional Laguna del Laja (Región del Biobío)

Esta zona combina cascadas de gran altura con paisajes de montaña y nieve. Los Saltos del Laja son un clásico para realizar picnic o deportes de aventura, mientras que el Parque Nacional Laguna del Laja ofrece trekking, raquetas de nieve y vistas al volcán Antuco. Para quienes buscan actividades más tranquilas, la Angostura del Biobío brinda opciones de kayak, camping y observación de aves.

Con este abanico de posibilidades, las Fiestas Patrias 2025 no solo prometen días de celebración, sino también la excusa perfecta para recorrer el país y descubrir rincones únicos en cada región.