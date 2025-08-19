Con el objetivo de aliviar la economía de los chilenos en un contexto de elevado costo de vida, diversos diputados impulsan la aprobación del autopréstamo de AFP. Se trata de un proyecto de ley que permite a los asegurados del sistema previsional de Chile a acceder a su dinero previa solicitud, siempre que se cumpla con ciertas condiciones. De esta manera, los trabajadores podrían solicitar hasta un 5 % de lo acumulado en su cuenta individual de la AFP, con un límite máximo de $ 1.150.000. No obstante, el autopréstamo será reintegrado a la cuenta de ahorro mediante descuentos automáticos aplicados a las cotizaciones obligatorias de los afiliados. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE APROBACIÓN DEL AUTOPRÉSTAMO DE AFP EN CHILE?

Tras la aprobación del proyecto de ley en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que plantea un autopréstamo de hasta el 5 % de los fondos acumulados en las AFP, con un tope de 30 Unidades de Fomento (UF), equivalente a cerca de $1.150.000, la iniciativa busca pasar al Senado chileno, aunque aún no tiene fecha definida para su debate. En comparación a los retiros excepcionales aplicados durante la pandemia, el autopréstamo AFP funcionaría como un crédito interno, permitiendo a los trabajadores obtener liquidez sin comprometer de forma permanente sus ahorros previsionales.

Entre los requisitos establecidos, se contempla una edad mínima para acceder al beneficio: 55 años en el caso de las mujeres y 60 para los hombres, siempre que resten al menos cinco años para alcanzar la edad legal de jubilación. Además, el monto solicitado deberá encontrarse disponible en la cuenta individual del afiliado. El sistema contempla un único préstamo vigente por persona; es decir, no se podrá solicitar un segundo autopréstamo hasta que el primero haya sido completamente devuelto.

La implementación del Autopréstamo aún depende del avance del proyecto de ley en el Congreso. Si logra ser aprobado y publicado en el Diario Oficial antes de finalizar el año, este beneficio podría estar disponible desde enero de 2025. De hecho, el proceso contempla varias etapas claves, es decir, la probación legislativa en ambas cámaras (Diputados y Senado), el análisis del proyecto en las comisiones de Trabajo y de Hacienda, posibles ajustes en una tercera revisión constitucional y, por último, la promulgación oficial y elaboración de los reglamentos por parte de la Superintendencia de Pensiones.