El Chile vs Ecuador EN VIVO será uno de los encuentros que se juegue en simultáneo (también lo harán Argentina vs Brasil, Venezuela vs. Perú y Colombia vs Paraguay) en la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambas escuadras se juegan mucho en el encuentro del Estadio Nacional de Santiago, pero lo que muchos se preguntan es qué pasará si el seleccionado ecuatoriano logra vencer a La Roja en condición de vista: ¿clasificará directamente a la Copa del Mundo? Aquí te contamos qué pasa si gana, pierde o empata.

El combinado chileno llega de perder ante Paraguay y último en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. Pese a lo adverso que es el panorama, Ricardo Gareca fiel a su estilo cree que sus dirigidos comandados por Arturo Vidal, aún son capaces de dar pelea y remontar para acceder a la clasificación al torneo a disputarse en el 2026.

El Flaco Gareca ha insistido con que “no hay que bajar los brazos”, debido a que las matemáticas aún mantienen con vida a los jugadores de la ‘Estrella solitaria’. “En principio, no he confirmado nada. De haber alguna modificación, no tiene que ver con bajo rendimiento. Estamos conformes con lo que han dado. Por supuesto que tenemos que mejorar. Cualquier cambio que se dé obedece a lo que veamos del partido, nada más”, sostiene respecto de los cambios que puede introducir.

“La realidad es lo que acabas de decir. Eso nadie lo puede objetar. Es lo que toca. Por supuesto que tenemos autocrítica. Siempre hemos reconocido el momento que nos toca vivir. Eso no significa que no nos podamos recuperar. La podemos torcer. Tenemos la confianza que entre un grupo de selecciones, podemos pelear ese repechaje. No estamos tan lejos. Nunca hay que perder las esperanzas. No quedarnos en un análisis que será motivo para más adelante. Lo único que resta es recuperarnos. Y la posibilidad es mañana. Pero no desconocemos la realidad. El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”, apunta.

Vidal juega en Flamengo desde julio de 2022 (Foto: Arturo Vidal / Instagram)

¿Qué pasa si en el Chile vs. Ecuador, la Tri gana, pierde o empata en la jornada 14 de las Eliminatorias?

Sin duda, la otra cara de la moneda es Ecuador, que en el último encuentro venció de local a Venezuela, resultado que lo pone segundo en la clasificación de la selecciones sudamericanas, solo superado por Argentina de Scaloni y Messi. Pero, qué pasará si el elenco norteño gana, pierde o empata en Santiago: aquí te contamos los posibles escenarios.

Si gana Ecuador y Venezuela y Bolivia pierden sus partidos, el conjunto de Sebastián Beccacece estaría matemáticamente clasificada al Mundial 2026. Con este resultado le estarían sacando 12 puntos de ventaja al sétimo puesto y necesitaría un punto más en el siguiente encuentro para confirmar su presencia en la Copa del Mundo que se realizará en Canadá, México, Estados Unidos.

Si empata Ecuador podría bajar hasta el puesto 5 de la clasificación en la tabla de las eliminatorias y dependerá de otros resultados. Sin embargo, su boleto al mundial seguiría seguro, solo que debería esperar un poco más para confirmarse.

Si pierde Ecuador caerá hasta la quinta posición y le daría vida a Chile, que con los 3 puntos se metería nuevamente a la pelea por el puesto 7, que le daría el acceso al repechaje mundialista.

Ecuador vs. Venezuela en el Rodrigo Paz Delgado por la fecha 13 de las Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

Chile vs Ecuador: uno podría acercarse al “hola, mundial” y el otro al “adiós”

La selección ecuatoriana llega con el impulso que le ha dado ganar tres partidos al hilo, sumar puntos en los últimos seis duelos y solo haber perdido en el premundial de visita ante Argentina y Brasil, por la cuenta mínima. De hecho, ha ganado siete partidos, empatado cuatro y perdido sólo dos.

El equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece busca mantenerse arriba y ganar distancia de Brasil, Uruguay y Paraguay para lograr en forma anticipada los boletos al Mundial. Pero el DT calmó los ánimos sobre las dificultades que puede enfrentar su combinado en Santiago. “Hoy estamos en este presente hermoso de Ecuador, que nos encuentra en un segundo lugar, pero debemos ir con más cautela y humildad”, dijo el argentino el domingo.

¿Dónde ver, Chile-Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?

Los encuentros de la selección de Ecuador podrán seguirse en El Canal del Fútbol (en su modalidad de Pague por Ver) y Zapping (en su plan Premium). Asimismo, por Chile se podrá ver en los siguientes canales:

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

VIDEO RECOMENDADO Gareca fue presenta como nuevo técnico de la selección de Chile.