Este fin de semana, Chile tendrá una jornada histórica debido a que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde se deberá votar por presidente, diputados y senadores. En esta oportunidad, son más de 15 millones de chilenos que conforman el padrón electoral y están habilitados a votar para escoger a sus próximos representantes nacionales. De hecho, según las últimas encuestas, el ultraderechista José Antonio Kast y la izquierdista Jeannette Jara estarían entre los favoritos para sentarse en el sillón presidencial en La Moneda. Sin embargo, el Servicio Electoral de Chile (Servel) anunció que en caso de haber una posible segunda vuelta la fecha programada será el 14 de diciembre. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025 EN CHILE?

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Chile, en las que ocho candidatos como Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (P. Rep), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (PNL), Franco Parisi (PDG), Harold Mayne-Nicholls (ind.), Marco Enríquez-Ominami (ind.) y Eduardo Artés (ind.) disputarán el pase a la segunda vuelta y la posibilidad de convertirse en el próximo jefe de Estado. No obstante, según la última encuesta realizada por la Agencia Criteria, coloca a la izquierdista Jara en el primer lugar con un 27 %, una cifra que supone una reducción de un punto porcentual en comparación con la semana pasada.

De hecho, la exministra de Trabajo de Gabriel Boric anunció en su cierre de campaña que entre sus promesas está en aumentar el salario vital a 750.000 pesos (aproximadamente 700 euros). “Vamos a hacer que cada familia chilena pueda llegar tranquila a fin de mes, ese es mi compromiso, ese es mi sello: dignidad, trabajo decente y buenos salarios. En mi gobierno no solo habrá mayor seguridad pública en los barrios, sino que además vamos a tirar el hilo donde les duele, en la ruta del dinero sucio“, dijo Jara, quien cerró su campaña en la plaza de Maipú.

Asimismo, en la segunda posición el estudio ubica a Kast, quien registra un 23 % de respaldo de la población. Aunque, los sondeos más recientes reflejan una caída en su respaldo, acercándolo cada vez más al otro candidato ultraderechista, el libertario Johannes Kaiser, así como a la postulante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei. Puestos más abajo se encuentra Harold Mayne-Nicholls con 3 % (−1), Marco Enríquez-Ominami, como independiente, con 2 %, y Eduardo Artés, con 1 % de apoyo. “Somos nosotros y no otros lo que tenemos la mejor opción para derrotar a esa izquierda y llegar al poder al 11 de marzo”, aseguró Kast.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES EN CHILE?

Jeanette Jara : Partido Comunista / Unidad por Chile (oficialismo de izquierda)

: Partido Comunista / Unidad por Chile (oficialismo de izquierda) Evelyn Matthei : Chile Vamos (derecha tradicional)

: Chile Vamos (derecha tradicional) José Antonio Kast : Partido Republicano (ultraderecha)

: Partido Republicano (ultraderecha) Johannes Kaiser : Partido Nacional Libertario (derecha radical)

: Partido Nacional Libertario (derecha radical) Franco Parisi : Partido de la Gente (populismo liberal)

: Partido de la Gente (populismo liberal) Marco Enríquez -Ominami (ME-O): Independiente (centroizquierda progresista)

-Ominami (ME-O): Independiente (centroizquierda progresista) Harold Mayne-Nicholls : Independiente (centro)

: Independiente (centro) Eduardo Artés: Independiente (izquierda radical)

