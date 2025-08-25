Ricardo Gareca pone fin al debate y elige entre la selección peruana y Chile: esta fue la picante pregunta que le hizo Jefferson Farfán en Enfocados

El prestigioso técnico argentino Ricardo Gareca fue la figura central en el arranque de la cuarta temporada de Enfocados, el programa digital liderado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. La noticia ha causado gran notoriedad entre los fanáticos del fútbol, ya que fue una entrevista en donde al ‘Tigre’ se le nota en confianza, por lo que decidió hablar de todo. En este contexto, se le hizo una polémica pregunta sobre su pasado con Chile.

“Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile”, indicó Gareca en le programa conducido por la ‘Foquita’ y ‘Cucurucho’.

¿Qué más dijo Ricardo Gareca?

Gareca rememoró su arribo a Lima al mando de la selección chilena, y no pasó por alto un curioso detalle: el camerino asignado a la Roja estaba decorado con predominantes tonos verdes, un guiño evidente a una conocida anticábala utilizada en el fútbol sudamericano.

“La otra vez que vine con Chile me pusieron todo verde. Sillas y papeles verdes en el vestuario. Pero todo se magnificó, solo eran los chimpunes”, agregó el reconocido estratega argentino.

Ricardo Gareca festeja clasificación histórica con Perú a Rusia 2018 (Foto: GEC)

¿Cómo fue el paso de Ricardo Gareca por la selección peruana?

Gareca es mucho más que un entrenador argentino con trayectoria en el fútbol sudamericano; para el hincha peruano, su nombre está ligado a una de las etapas más memorables del balompié nacional. Asumió el mando de la selección peruana en 2015, en medio de dudas y expectativas moderadas, pero con el tiempo se ganó el respeto de propios y extraños gracias a un estilo de juego ordenado, frontal y competitivo. Su enfoque disciplinado y su capacidad para potenciar talentos jóvenes transformaron a un equipo sin rumbo en un conjunto sólido que recuperó la fe de una nación futbolera.

Bajo su liderazgo, Perú rompió una larga sequía clasificando al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia y alcanzó la final de la Copa América 2019, logros que lo convirtieron en un referente casi mítico. Más allá de los resultados, Gareca dejó una huella profunda en la identidad futbolística del país, generando un vínculo emocional con la afición que perdura incluso tras su salida en 2022.

Resultados de la jornada 16 de las Eliminatorias

-Bolivia 2-0 Chile (FINALIZADO)

- Uruguay 2-0 Venezuela (FINALIZADO)

- Argentina 1-1 Colombia (FINALIZADO)

- Brasil 1-0 Paraguay (FINALIZADO)

- Perú 0-0 Ecuador (FINALIZADO)

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias

Uruguay - Perú | 04/09/25 | 6:30 p.m.

Colombia - Bolivia | 04/09/25 | 6:30 p.m.

Paraguay - Ecuador| 04/09/25 | 6:30 p.m.

Argentina - Venezuela | 04/09/25 |6:30 p.m.

Brasil - Chile | 04/09/25 |7:30 p.m.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias

Ecuador - Argentina | 09/09/25 |6:00 p.m.

Perú - Paraguay | 09/09/25 |6:30 p.m.

Venezuela - Colombia | 09/09/25 |6:30 p.m.

Bolivia - Brasil | 09/09/25 |6:30 p.m.

Chile - Uruguay | 09/09/25 |6:30 p.m.

(Todos los partidos en hora peruana)