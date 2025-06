Durante las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la selección de Chile no viene atravesando un buen momento futbolístico, pues se encuentra último en la tabla de posiciones con 10 puntos, con dos victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Esta lamentable situación pone en riesgo su clasificación al siguiente Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, los malos resultados de La Roja han llevado a los periodistas locales e hinchas a cuestionar el trabajo de Ricardo Gareca, pidiendo su salida o renuncia como entrenador del equipo. No obstante, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) lanzaron una dura advertencia al ‘Tigre’ de cara al duelo frente a Bolivia por la fecha 16 de las eliminatorias. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SALIDA DE RICARDO GARECA DE LA SELECCIÓN DE CHILE?

Este martes 10 de junio, la selección de Chile se juega el todo o nada al enfrentar a Bolivia en el estadio El Alto por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este partido será fundamental para el cuadro sureño, pues en el caso de sufrir una derrota ante los altiplánicos las chances de ir a un mundial quedarán matemáticamente imposible. Y así lo dio a conocer el entrenador argentino Ricardo Gareca en una conferencia de prensa previa al crucial duelo, donde realizó un agudo análisis sobre la situación actual del equipo, señalando que los malos resultados afectan tanto al plantel como a él mismo por el desprestigio.

“Tener la calidad de jugadores que tengo y estar en estas circunstancias, jamás lo hubiera esperado. Es un desprestigio para Chile y para mi carrera también porque esto no solo le afecta a Chile sino a mi también. Soy un técnico que he tenido traspiés a lo largo de mi carrera deportiva, pero vine con una enorme expectativa. No vive para esto. A todos nos pena y nos duele. Hay que pelear, luchar, hay que dar la cara, eso es lo que tratamos de hacer. Han habido errores de parte nuestra, también situaciones donde hemos bajado un poco el nivel, esto es difícil para mi con la calidad de jugadores que tiene Chile”, dijo el DT.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) lanzó una dura advertencia a Ricardo Gareca de cara al duelo frente a Bolivia por la fecha 16 de las eliminatorias.

Asimismo, el ‘Tigre’ no dejó pasar el momento para mostrar su preocupación ante esta situación que mantiene a Chile al borde de la eliminación. De esta manera, el argentino expresó su intención de seguir al mando del equipo y dar la vuelta a este mal momento. “Es el momento más difícil (de su carrera), porque en otra etapa a uno lo agarra más joven. Vivir esta situación, para mí, es muy angustiante. No veo otra que dar la cara. Con ustedes, con los muchachos. Muchos pensarán que un cambio es lo ideal. Me preguntaron si era terco y sí, terco soy. Es lo mío. Quiero dar vuelta la situación. Pero, bueno, es lo que me toca”, sostuvo.

Sin embargo, eso no es todo, pues, uno de los que salió a pronunciarse sobre el futuro de Gareca fue el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien adoptó una postura firme ante una posible eliminación de Chile frente a la selección boliviana. El titular del fútbol chileno dejó en claro que, en caso la selección nacional no tuviera oportunidad de clasificar al Mundial este martes, el estratega argentino no será más técnico del equipo mapochino. Y es que esto se debe a que en el contrato del ‘Flaco’ permite dar un paso al costado sin que se le deba una indemnización por no lograr los objetivos establecidos. “Las definiciones se tienen que tomar este mismo martes dependiendo el resultado. Sí, por supuesto (será despedido)”, dijo Milad para TNT Sports.