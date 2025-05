A prácticamente un año de que inicie la Copa del Mundo 2026 organizada por la FIFA, la selección chilena de fútbol todavía sueña con alcanzar ese sétimo lugar que le brinde acceso directo a la novedosa Repesca cuyos cupos mantienen vivas las ilusiones de Ricardo Gareca y compañía. Bajo la dirección técnica del popular ‘Tigre’, hoy ‘La Roja’ pende de un hilo para ocupar dicho puesto, sin embargo el DT argentino evidencia optimismo mediante una entrevista donde habla acerca de su futuro tras el término de Eliminatorias Sudamericanas, y si en algún momento, pensó ponerle fin a contrato firmado con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Culmina un nuevo proceso clasificatorio para los 10 combinados patrios asociados a la CONMEBOL, siendo los dirigidos por el exentrenador de la ‘Bicolor’, quienes ya no tienen margen de error de cara a lograr el máximo sueño mundialista.

Pese a ocupar hoy el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Copa del Mundo 2026, Ricardo Gareca aguarda recta final con mucho optimismo, y las ganas de continuar estando al frente de la selección chilena como DT.

Así precisamente lo ha expresado mediante diálogo concedido a La Tercera, y en la previa a una fecha doble de Clasificatorias que resulta trascendental para su futuro inmediato tras críticas recibidas por malos resultados.

Ricardo Gareca asumió como DT de 'La Roja' el 24 de enero de 2024, y desde entonces ha despertado críticas que confía revertir de cara a nuevo proceso. (Fuente: REUTERS)

"Me he acostumbrado a pensar siempre, a no tomar decisiones en caliente“, refiere Ricardo Gareca cuando le preguntan si pensó en la posibilidad de renunciar durante lo que va de tiempo dirigiendo a la selección chilena, manifestando así que nunca ha pasado por su mente ese pensamiento porque ”vine con mucha ilusión“.

A propósito de dicho tema, asegura también que “no me gustaría desaprovechar la oportunidad en la Selección“, y muy por el contrario de lo que pueda pensar el propio hincha chileno, se siente preparado para arrancar asumiendo nuevo proceso de cara a Copa Mundial de la FIFA 2030.

Ricardo Gareca evidencia optimismo de cara a penúltima fecha doble de Clasificatorias 2026, y aún sueña con alcanzar sétimo puesto de repechaje. (Fuente: AFP)

Para fundamentar postura en cuanto a continuidad se refiere aún sin lograr llegar a ese hoy anhelado sétimo lugar de repechaje, Ricardo Gareca está “convencido que el sostenimiento de todo esto es porque hay algo a espalda mía que me sostiene, la experiencia que tenemos”, y por ende “me encantaría poder atravesar este momento difícil”, termina por expresar entorno a la seguidilla de malos resultados que colocan último a ‘La Roja’, y eliminado de todo.

LOS ÚLTIMOS 4 PARTIDOS QUE DISPUTARÁ CHILE EN ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS RUMBO A MUNDIAL 2026

Vs. Argentina / Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / Fecha 15

- Hora : 9 p.m. (Hora local), Fecha : Jueves 5 de junio

Vs. Bolivia / Estadio Municipal de El Alto / Fecha 16

- Hora : 4 p.m. (Hora local), Fecha : Martes 10 de junio

SETIEMBRE 2025

- Brasil vs. Chile / Chile vs. Uruguay (Horarios y fechas por confirmar)