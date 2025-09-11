Las Fiestas Patrias de Chile 2025 ya comienzan a sentirse con fuerza, y miles de familias se preparan para disfrutar de una de las celebraciones más esperadas del año. Entre fondas, cuecas y empanadas, el país se alista para un receso que cada septiembre ofrece descanso, viajes y encuentros familiares.

Este 2025, los feriados oficiales serán el jueves 18 y el viernes 19 de septiembre, lo que abre la expectativa de un fin de semana largo. Sin embargo, una propuesta buscaba sumar el sábado 20 como día festivo, iniciativa que fue discutida en el Congreso y respondida por el Ejecutivo. A continuación, te contamos qué se sabe sobre esta fecha.

¿SERÁ FERIADO EL SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025?

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aclaró que el Gobierno no contempla declarar el 20 de septiembre como feriado. Según el secretario de Estado, la propuesta “no cuenta con el tiempo suficiente para darse la discusión”, cerrando de esa manera la puerta a la iniciativa presentada por la diputada Camila Musante.

Aunque la idea contaba con el respaldo de dirigentes sindicales y buscaba beneficiar a los trabajadores que cumplen labores ese día, el Ejecutivo insistió en que una decisión de este tipo requiere un análisis más profundo de sus consecuencias económicas, según informa la plataforma Meganoticias.

¿POR QUÉ SURGIÓ LA PROPUESTA DE UN NUEVO FERIADO?

La diputada Camila Musante había impulsado anteriormente que el miércoles 17 de septiembre se declarara feriado, pero esa idea fue rechazada por el Gobierno. Tras ello, la parlamentaria volvió a la carga planteando que el sábado 20 también debía considerarse festivo, argumentando que muchas personas deberán trabajar y no podrán disfrutar de un fin de semana largo completo. Frente a esto, Grau recalcó que “una discusión de ese tipo debe considerar los distintos efectos económicos que podría tener”, razón por la cual no prosperó la iniciativa.

¿DÓNDE SE PUEDE VIAJAR DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS DE CHILE?

El calendario invita a planificar pequeñas escapadas. Chile ofrece una variedad de destinos que permiten desconectarse y vivir experiencias diferentes según la zona que se elija. A continuación, gracias a la plataforma Chile es Tuyo, te mostramos algunas alternativas que se adaptan tanto a quienes buscan aventura al aire libre como a los que prefieren relajarse con calma, degustar gastronomía local o descubrir rincones pintorescos en compañía de familia y amigos.

1. San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta)

Conocido como uno de los desiertos más atractivos del mundo, San Pedro combina paisajes únicos como el Valle de la Luna, las Lagunas Altiplánicas y los géiseres del Tatio. Se puede optar por itinerarios cargados de aventura, como trekking y paseos en bicicleta, o bien por experiencias más relajadas, como visitas a termas y recorridos por el pueblo y su gastronomía típica.

2. Vilches Alto y la Reserva Nacional Altos de Lircay (Región del Maule)

A pocas horas de Santiago, este pulmón verde es perfecto para quienes buscan trekking y contacto directo con la naturaleza. Senderos como el que lleva al Enladrillado ofrecen vistas panorámicas impresionantes, mientras que otros caminos permiten avistar fauna nativa como pudúes, zorros y carpinteros negros. También es posible disfrutar de caminatas suaves y aire puro sin necesidad de experiencia previa.

3. Saltos del Laja y Parque Nacional Laguna del Laja (Región del Biobío)

Esta zona combina cascadas de gran altura con paisajes de montaña y nieve. Los Saltos del Laja son un clásico para realizar picnic o deportes de aventura, mientras que el Parque Nacional Laguna del Laja ofrece trekking, raquetas de nieve y vistas al volcán Antuco. Para quienes buscan actividades más tranquilas, la Angostura del Biobío brinda opciones de kayak, camping y observación de aves.