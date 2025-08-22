La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio luz verde a la propuesta del autopréstamo desde las AFP en Chile, que permite a los afiliados retirar hasta un 5% de sus fondos previsionales, con un límite máximo establecido en 30 UF. Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa financiera flexible para quienes necesiten acceder a sus recursos de forma anticipada. A continuación, te contamos muchos más detalles.

Esta reforma ya emprendió su recorrido hacia el Senado para continuar con su proceso legislativo, aunque aún no cuenta con una fecha prevista para su debate en el pleno.

¿Cómo funciona este autopréstamo?

El proyecto introduce una innovadora herramienta financiera dirigida a los afiliados del sistema previsional chileno, diseñada para brindar acceso rápido a liquidez a quienes lo requieran. No obstante, este mecanismo contempla una serie de condiciones específicas que regulan y delimitan el proceso para efectuar el retiro de fondos.

El autopréstamo deberá ser reembolsado gradualmente a la cuenta de ahorro del afiliado mediante descuentos automáticos aplicados a las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Según las proyecciones, esta modalidad podría beneficiar a hasta 9,3 millones de personas, ampliando el acceso a recursos financieros inmediatos dentro del sistema previsional.

Por otro lado, varios expertos se mostraron en contra de esta propuesta, asegurando que traería perjudiciales efectos como el alza del IPC. Por su parte, Pablo Barberis, académico de Unegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, alertó que esta iniciativa podría tener un carácter populista, pues detrás de ella existiría el riesgo de un aumento en la inflación, lo que terminaría afectando a las familias chilenas. Mientras que, el economista Carlos Smith indicó que el proyecto provocará un alza inflacionaria que repercutiría con los años.

#SolucionesReales #CongresoNacional #CrisisEconómica #FamiliasChilenas ♬ Soldier of Justice - SolaMusic @diputadorubenoyarzo Reafirmamos e insistimos que el proyecto de AUTOPRÉSTAMO es una medida urgente y necesaria para miles de familias chilenas. 💪🇨🇱 Hoy, el alto costo de la vida hace que cada vez sea más difícil llegar a fin de mes. Este proyecto permitirá a los afiliados retirar una parte de sus fondos previsionales como un préstamo, que se devolvería en cuotas a través de sus futuras cotizaciones, con un plazo máximo de devolución de 7 años, sin afectar de manera permanente su pensión. Porque escuchar a la gente y dar soluciones concretas no es populismo, es nuestro deber. #AutopréstamoAhora

¿Cuáles son los requisitos para acceder al autopréstamo?

De acuerdo con el proyecto aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los afiliados que deseen acogerse al mecanismo de autopréstamo desde las AFP deberán cumplir con una serie de exigencias establecidas para garantizar su acceso y correcta utilización.

Ser afiliado activo al sistema AFP.

No haber comenzado el trámite de jubilación ni haber convertido los fondos en una pensión.

Contar con saldo disponible en la cuenta individual, sin importar la cantidad.

Quiénes no pueden acceder al autopréstamo

Afiliados a menos de cinco años de alcanzar la edad legal para pensionarse.

Afiliados ya pensionados.

Afiliados sin saldo disponible.

Qué es la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es un grupo de legisladores encargados de analizar, debatir y dictaminar sobre temas relacionados con las finanzas públicas, el presupuesto, los impuestos y la gestión económica del país. Su función principal es revisar los proyectos de ley que tengan impacto económico o fiscal, para luego recomendar su aprobación, modificación o rechazo antes de que sean discutidos por el pleno de la Cámara. Es una pieza clave en la elaboración de políticas económicas y fiscales del país.