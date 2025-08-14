Hoy la disponibilidad de diversos subsidios otorgados por el gobierno a cargo de Gabriel Boric, le permite a población vulnerable sobre territorio chileno, verse beneficiada con el cobro de montos específicos entorno a parentesco. Al respecto, te revelamos detalles acerca del Bono por Hijo que mediante el Instituto de Previsión Social (IPS), será entregado económicamente en agosto 2025 hacia aquellas madres de 65 años o más cuyos requisitos terminen siendo cumplidos de manera solicitada.

Diversos son los gobiernos que a nivel sudamericano, continúan haciendo efectivo el pago de conceptos como el mencionado líneas arriba, y en esa línea dirigiendo cierta cantidad de pesos a mujeres adultos mayores por cada hijo nacido vivo o adoptado.

Según lo precisa el IPS de manera oficial, no solamente las madres biológicas con 65 años o más a cuestas, hoy pueden cobrar el denominado Bono por Hijo, sino también quienes tras cumplir ciertos requisitos, llegaron a solicitar subsidio a través del acogimiento avalado tomando en consideración la afiliación a una AFP.

En ese sentido, resulta importante compartirte las siguientes condiciones que debe cumplir una ciudadana chilena para favorecerse con el otorgamiento de hasta posibles 165 mil pesos:

Figurar afiliada a una AFP y obtenido pensión a partir del 1 de julio de 2009.

- Si adicionalmente recibes un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), el monto del Bono por Hijo podría verse afectado considerando que dicho beneficio incrementa el monto de la pensión de vejez (presente o futura) e incide en el cálculo del APSV.

Ser titular de una Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. No figurar afiliada a un régimen previsional, recibir una PGU, y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el propio IPS, desde el 1 de julio de 2009.

El gobierno de Chile mediante el IPS, hace efectivo el pago del Bono por Hijo que en agosto 2025, continuará favoreciendo a madres de 65 años o más afiliadas a una AFP. (Fuente: iStock / Andrzej Rostek

Residir en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), y contados desde que cumpliste 20 años .

. Haber residido en Chile al menos 4 años durante los últimos 5 anteriores a la solicitud.

Si deseas solicitar el Bono por Hijo que otorga el gobierno de Chile mediante el IPS, considera que el monto recibido se genera a partir de la rentabilidad entorno a la fecha de nacimiento de tu hijo, el mismo que equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales, y termina de calcularse de la siguiente manera: