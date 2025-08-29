El Gobierno de Chile ha iniciado el pago de diversos aportes económicos durante la última semana de agosto, con el objetivo de reforzar la protección social en los hogares más vulnerables. Entre estos apoyos destaca el Subsidio Familiar Automático (SUF Automático).

A diferencia de otros subsidios, este aporte no requiere trámites ni postulaciones, ya que se otorga de manera directa a quienes cumplen con las condiciones establecidas por la ley. Con esta medida, se busca simplificar el acceso y asegurar que más familias puedan recibirlo sin quedar fuera por desconocimiento o dificultades administrativas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL SUBSIDIO FAMILIAR AUTOMÁTICO?

El beneficio está dirigido a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que se encuentren dentro del 40 % de la población con mayor vulnerabilidad socioeconómica según el Registro Social de Hogares. Además, existen requisitos específicos que los causantes deben cumplir:

Los menores de hasta 8 años deben participar de los programas de salud infantil definidos por el Ministerio de Salud.

Quienes superen los 6 años tienen que acreditar matrícula y asistencia regular en la enseñanza básica, media, superior o en modalidades equivalentes, siempre que el establecimiento esté reconocido por el Estado.

Los menores con discapacidad quedan exentos de cumplir las condiciones anteriores.

Es importante señalar que, para acceder al SUF Automático, es necesario que los niños, niñas o adolescentes no reciban otras ayudas que se solapen con este subsidio. No pueden ser beneficiarios si:

Cuentan con reconocimiento de Asignación Familiar.

Perciben un Subsidio Familiar gestionado por una municipalidad.

Reciben el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Tienen ingresos iguales o superiores al valor del subsidio (excepto si se trata de pensión de orfandad).

¿DE CUÁNTO ES EL MONTO DEL SUBSIDIO FAMILIAR AUTOMÁTICO?

Desde el 1 de julio de 2024, el pago por cada causante es de $21.243 mensuales. En el caso de niños, niñas o adolescentes que tengan una discapacidad acreditada, el monto asciende al doble, es decir, $42.486.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE COBRAR EL SUBSIDIO?

El plazo máximo para cobrar este beneficio es de seis meses contados desde la fecha en que se emite el documento de pago. Por ejemplo, si el aporte se genera el 19 de marzo de 2025, el beneficiario tendrá hasta el 19 de septiembre de ese año para cobrarlo. Una vez vencido ese periodo, el derecho expira automáticamente, según informa la plataforma web del Gobierno de Chile.

¿CÓMO SE RECIBE EL PAGO DEL SUF AUTOMÁTICO?

La modalidad de entrega considera distintas opciones para facilitar el acceso:

Retiro presencial en sucursales de la Caja de Compensación Los Héroes disponibles en la comuna.

En localidades sin estas oficinas, el pago se realiza en BancoEstado.

Si no hay sucursales ni de Los Héroes ni de BancoEstado, se habilitan Puntos de Pago Rural.

Finalmente, quienes ya reciben otras ayudas mediante depósito bancario, obtendrán el monto en la misma cuenta registrada en el IPS.

¿POR QUÉ SE HABLA DE UN CAMBIO EN EL ACCESO AL SUBSIDIO?

Hasta hace poco, el Subsidio Familiar requería postulación, lo que significaba trámites engorrosos que dejaban fuera a miles de familias. Ahora, con su versión automática, el Estado garantiza que los hogares más vulnerables lo reciban sin necesidad de solicitarlo, asegurando así un piso más sólido de protección social para niños, niñas y adolescentes en Chile.