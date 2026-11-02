Sismos en Chile vía el CSN
Sigue en vivo los reportes de los sismos en Chile, según el Centro Sismológico Nacional (CSN). También podrás consultar sobre noticias relacionadas, así como recomendaciones en este tipo de situaciones.
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
- Sismo a 23 km al E de Punta de Choros
Hora Local: 11:08:02 02/11/2026
Hora UTC: 14:08:02 02/11/2026
Latitud: -29.24
Longitud: -71.23
Profundidad: 52 km
Magnitud: 4.1 MLv
- Sismo a 65 km al O de Iquique
Hora Local: 08:41:01 02/11/2026
Hora UTC: 11:41:01 02/11/2026
Latitud: -20.16
Longitud: -70.77
Profundidad: 23 km
Magnitud: 3.0 MLv
- Sismo a 7 km al NE de Ollagüe
Hora Local: 07:35:58 02/11/2026
Hora UTC: 10:35:58 02/11/2026
Latitud: -21.18
Longitud: -68.21
Profundidad: 177 km
Magnitud: 2.7 MLv
- Sismo a 35 km al S de Mina Collahuasi
Hora Local: 06:59:49 02/11/2026
Hora UTC: 09:59:49 02/11/2026
Latitud: -21.14
Longitud: -68.72
Profundidad: 121 km
Magnitud: 2.5 MLv
- Sismo a 26 km al SE de Camiña
Hora Local: 06:56:01 02/11/2026
Hora UTC: 09:56:01 02/11/2026
Latitud: -19.48
Longitud: -69.25
Profundidad: 102 km
Magnitud: 3.1 MLv
- ¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
- Hay dos formas:
- - La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- - La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
- ¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
- Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:
- - Artículos de higiene
- - Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros
- - Abrigo
- - Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- - Radio o linterna con baterías
- - Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
- ¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
- Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
- ¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
- Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
- ¿Cómo se sabe que va a temblar?
- Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
- ¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
- Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
- Sismo a 49 km al SO de Mina Collahuasi
Hora Local: 15:42:02 01/11/2026
Hora UTC: 18:42:02 01/11/2026
Latitud: -21.13
Longitud: -69.00
Profundidad: 116 km
Magnitud: 3.8 MLv
- Sismo a 42 km al O de Mina Collahuasi
Hora Local: 15:14:45 01/11/2026
Hora UTC: 18:14:45 01/11/2026
Latitud: -20.90
Longitud: -69.06
Profundidad: 103 km
Magnitud: 2.5 MLv
- Sismo a 35 km al SO de Mina Collahuasi
Hora Local: 14:56:48 01/11/2026
Hora UTC: 17:56:48 01/11/2026
Latitud: -21.11
Longitud: -68.80
Profundidad: 144 km
Magnitud: 2.7 MLv
- Sismo a 61 km al SE de Socaire
Hora Local: 14:49:41 01/11/2026
Hora UTC: 17:49:41 01/11/2026
Latitud: -23.97
Longitud: -67.46
Profundidad: 223 km
Magnitud: 3.9 MLv
- Sismo a 41 km al NO de San Pedro de Atacama
Hora Local: 13:56:26 01/11/2026
Hora UTC: 16:56:26 01/11/2026
Latitud: -22.75
Longitud: -68.56
Profundidad: 80 km
Magnitud: 2.6 MLv
- Sismo a 65 km al NE de San Pedro de Atacama
Hora Local: 13:34:07 01/11/2026
Hora UTC: 16:34:07 01/11/2026
Latitud: -22.43
Longitud: -67.86
Profundidad: 208 km
Magnitud: 3.3 MLv
- ¿Cuánto debe pesar la mochila de supervivencia?
El peso ideal no debe superar el 25% del peso corporal de la persona que la va a cargar, garantizando una evacuación rápida y ágil.
- ¿Se puede predecir un sismo?
Actualmente, es algo imposible de determinar, pues el mismo planeta Tierra presenta una amplia dinámica respecto a sus movimientos, teniendo en cuenta que, no se trata únicamente de predecir cuándo va a templar, sino, poder determinar la intensidad, magnitud, profundidad y demás factores de importancia.
- Sismo a 12 km al SE de Camiña
Hora Local: 11:11:14 01/11/2026
Hora UTC: 14:11:14 01/11/2026
Latitud: -19.40
Longitud: -69.35
Profundidad: 99 km
Magnitud: 2.8 MLv
- Sismo a 150 km al E de San Pedro de Atacama
Hora Local: 11:01:40 01/11/2026
Hora UTC: 14:01:40 01/11/2026
Latitud: -22.72
Longitud: -66.76
Profundidad: 293 km
Magnitud: 3.3 MLv
- Sismo a 52 km al NO de Toltén
Hora Local: 10:11:00 01/11/2026
Hora UTC: 13:11:00 01/11/2026
Latitud: -38.87
Longitud: -73.62
Profundidad: 48 km
Magnitud: 2.7 MLv
- Sismo a 48 km al SO de Ollagüe
Hora Local: 09:19:19 01/11/2026
Hora UTC: 12:19:19 01/11/2026
Latitud: -21.51
Longitud: -68.60
Profundidad: 137 km
Magnitud: 2.7 MLv
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO EN CHILE?
- El sismo del 22 de mayo de 1960 registrado en Valdivia con una magnitud de 9.5 es el terremoto más fuerte registrado en el país.
- ¿POR QUÉ CHILE ES UN PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO?
- Chile se encuentra ubicado en el borde occidental de la placa Sudamericana, donde las placas de Nazca y Antártica convergen y generan sismos. Esta es una de las zonas del Cinturón de Fuego.
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
Sigue en vivo los reportes de los últimos sismos en Chile registrados por el Centro Sismológico Nacional. Consulta también noticias relacionadas y recomendaciones para actuar en este tipo de situaciones.
Sigue en vivo los reportes de los últimos sismos en Chile registrados por el Centro Sismológico Nacional. Consulta también noticias relacionadas y recomendaciones para actuar en este tipo de situaciones.