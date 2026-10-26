Sismos en Chile vía el CSN
Sigue en vivo los reportes de los sismos en Chile, según el Centro Sismológico Nacional (CSN). También podrás consultar sobre noticias relacionadas, así como recomendaciones en este tipo de situaciones.
- Una mochila de emergencias puede marcar la diferencia cuando más la necesites.
- Estar preparados es una forma de protegernos a nosotros mismos y a quienes más queremos. Contar con los elementos básicos te permitirá responder de mejor manera ante una emergencia mientras llega la ayuda.
- Sismo a 51 km al O de Pichidangui
- Hora Local 10:04:54 26/10/2026
- Hora UTC 13:04:54 26/10/2026
- Latitud -32.12
- Longitud -72.07
- Profundidad 25 km
- Magnitud 2.6 MLv
- Sismo a 70 km al SO de Ollagüe
- Hora Local 09:31:41 26/10/2026
- Hora UTC 12:31:41 26/10/2026
- Latitud -21.70
- Longitud -68.70
- Profundidad 121 km
- Magnitud 2.6 MLv
- Sismo a 97 km al E de Socaire
- Hora Local 09:10:48 26/10/2026
- Hora UTC 12:10:48 26/10/2026
- Latitud -23.38
- Longitud -66.97
- Profundidad 214 km
- Magnitud 3.4 MLv
- REPORTE DE LOS SISMOS ACTUALIZADOS:
- ¿Qué hacer en caso de sismo?
-
- Antes del sismo
• Ubica las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte.
• Ten preparada una mochila de emergencia.
• Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.
• Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.
• Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.
- Durante el sismo
• Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.
• Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
• Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.
• No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
• No uses ascensor.
- Después del sismo
• Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
• Auxilia a los heridos.
• Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.
• Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.
- Sismo a 48 km al S de Ollagüe
Hora Local: 20:46:15 25/10/2026
Hora UTC: 23:46:15 25/10/2026
Latitud: -21.63
Longitud: -68.42
Profundidad: 126 km
Magnitud: 2.5 MLv
- Sismo a 48 km al SO de Arica
Hora Local: 20:27:27 25/10/2026
Hora UTC: 23:27:27 25/10/2026
Latitud: -18.69
Longitud: -70.72
Profundidad: 34 km
Magnitud: 3.8 MLv
- ¿Cuánto debe pesar la mochila de supervivencia?
El peso ideal no debe superar el 25% del peso corporal de la persona que la va a cargar, garantizando una evacuación rápida y ágil.
- ¿Cada cuánto tiempo se debe revisar el kit de supervivencia?
Se recomienda revisar la mochila cada 6 meses para verificar la fecha de vencimiento de los alimentos, el agua y las medicinas, así como el estado de las pilas.
- ¿Se puede predecir un sismo?
Actualmente, es algo imposible de determinar, pues el mismo planeta Tierra presenta una amplia dinámica respecto a sus movimientos, teniendo en cuenta que, no se trata únicamente de predecir cuándo va a templar, sino, poder determinar la intensidad, magnitud, profundidad y demás factores de importancia.
- Sismo a 78 km al SE de El Salvador
- Hora Local: 16:59:09 25/10/2026
- Hora UTC: 19:59:09 25/10/2026
- Latitud: -26.82
- Longitud: -69.16
- Profundidad: 21 km
- Magnitud: 2.5 MLv
- Sismo a 68 km al SO de Ollagüe
- Hora Local: 16:48:08 25/10/2026
- Hora UTC: 19:48:08 25/10/2026
- Latitud: -21.74
- Longitud: -68.60
- Profundidad: 123 km
- Magnitud: 2.7 MLv
- Sismo a 153 km al N de San Antonio de los Cobres
- Hora Local: 16:32:08 25/10/2026
- Hora UTC: 19:32:08 25/10/2026
- Latitud: -22.87
- Longitud: -66.59
- Profundidad: 250 km
- Magnitud: 3.5 MLv
- Sismo a 71 km al NE de Calama
- Hora Local: 16:21:47 25/10/2026
- Hora UTC: 19:21:47 25/10/2026
- Latitud: -21.89
- Longitud: -68.64
- Profundidad: 127 km
- Magnitud: 2.9 MLv
- Sismo a 52 km al SE de Socaire
- Hora Local: 16:09:31 25/10/2026
- Hora UTC: 19:09:31 25/10/2026
- Latitud: -24.00
- Longitud: -67.65
- Profundidad: 218 km
- Magnitud: 3.1 MLv
- Sismo a 31 km al SE de Pica
- Hora Local: 15:31:07 25/10/2026
- Hora UTC: 18:31:07 25/10/2026
- Latitud: -20.74
- Longitud: -69.19
- Profundidad: 97 km
- Magnitud: 2.6 MLv
- Sismo a 27 km al S de Mina Collahuasi
- Hora Local: 15:23:06 25/10/2026
- Hora UTC: 18:23:06 25/10/2026
- Latitud: -21.06
- Longitud: -68.58
- Profundidad: 129 km
- Magnitud: 2.5 MLv
- Sismo a 56 km al E de Socaire
- Hora Local: 15:13:50 25/10/2026
- Hora UTC: 18:13:50 25/10/2026
- Latitud: -23.79
- Longitud: -67.39
- Profundidad: 238 km
- Magnitud: 3.2 MLv
- Sismo a 12 km al NE de Canela Baja
- Hora Local: 15:00:57 25/10/2026
- Hora UTC: 18:00:57 25/10/2026
- Latitud: -31.32
- Longitud: -71.36
- Profundidad: 63 km
- Magnitud: 2.7 MLv
- Sismo a 65 km al NE de Calama
- Hora Local: 14:57:13 25/10/2026
- Hora UTC: 17:57:13 25/10/2026
- Latitud: -21.94
- Longitud: -68.67
- Profundidad: 116 km
- Magnitud: 2.9 MLv
- Sismo a 32 km al E de Calama
- Hora Local: 14:19:16 25/10/2026
- Hora UTC: 17:19:16 25/10/2026
- Latitud: -22.37
- Longitud: -68.64
- Profundidad: 84 km
- Magnitud: 2.9 MLv
- Sismo a 78 km al SE de El Salvador
Hora Local: 16:59:09 25/10/2026
Hora UTC: 19:59:09 25/10/2026
Latitud: -26.82
Longitud: -69.16
Profundidad: 21 km
Magnitud: 2.5 MLv
- Sismo a 68 km al SO de Ollagüe
Hora Local: 16:48:08 25/10/2026
Hora UTC: 19:48:08 25/10/2026
Latitud: -21.74
Longitud: -68.60
Profundidad: 123 km
Magnitud: 2.7 MLv
- ¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
- Hay dos formas:
- - La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- - La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
- ¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
- Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:
- - Artículos de higiene
- - Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros
- - Abrigo
- - Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- - Radio o linterna con baterías
- - Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
- ¿Qué hacer después de un sismo?
- Revisa si hay heridos, apaga fugas de gas y electricidad, evita usar el ascensor y aléjate de estructuras dañadas. Si estás en zona costera, verifica si hay alerta de tsunami.
- Sismo a 24 km al SE de San Pedro de Atacama, Chile
- Hora Local: 10:23:15 25/10/2026
- Latitud: -23.02°
- Longitud: -68.00°
- Profundidad: 140 km
- Magnitud: 4.4 MLv
- Sismo a 32 km al NO de Ollagüe, Chile
- Hora Local: 09:14:49 25/10/2026
- Latitud: -21.11°
- Longitud: -68.53°
- Profundidad: 131 km
- Magnitud: 2.9 MLv
- Sismo a 52 km al N de Pica, Chile
- Hora Local: 08:50:18 25/10/2026
- Latitud: -20.03°
- Longitud: -69.21°
- Profundidad: 93 km
- Magnitud: 2.9 MLv
- Sismo a 134 km al O de Pichilemu, Chile
- Hora Local: 08:12:21 25/10/2026
- Latitud: -34.04°
- Longitud: -73.40°
- Profundidad: 42 km
- Magnitud: 2.9 MLv
- Sismo a 94 km al NE de El Salvador, Chile
- Hora Local: 07:52:02 25/10/2026
- Latitud: -25.53°
- Longitud: -69.13°
- Profundidad: 92 km
- Magnitud: 2.9 MLv
- Sismo a 26 km al NO de Visviri, Chile
- Hora Local: 06:49:11 25/10/2026
- Latitud: -17.46°
- Longitud: -69.69°
- Profundidad: 165 km
- Magnitud: 3.0 MLv
- ¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
- Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
- ¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
- Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
- ¿Cómo se sabe que va a temblar?
- Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
- ¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO EN CHILE?
- El sismo del 22 de mayo de 1960 registrado en Valdivia con una magnitud de 9.5 es el terremoto más fuerte registrado en el país.
- ¿POR QUÉ CHILE ES UN PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO?
- Chile se encuentra ubicado en el borde occidental de la placa Sudamericana, donde las placas de Nazca y Antártica convergen y generan sismos. Esta es una de las zonas del Cinturón de Fuego.
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
- Sigue en vivo los reportes de los últimos sismos en Chile registrados por el Centro Sismológico Nacional . Consulta también noticias relacionadas y recomendaciones para actuar en este tipo de situaciones.